Не с теми связались: «Дандадану» может выйти боком крутая отсылка в новой серии — вплоть до удаления аниме со всех площадок

Юристы уже рвутся в бой, но есть шанс, что все обойдется.

Аниме Dandadan может оказаться в центре громкого скандала — и все из-за песни в новой серии. В шестом эпизоде второго сезона в кадре появляется рок-группа HAYASii, которая исполняет трек Hunting Soul. По сюжету именно он помогает героям изгонять злых духов, но у зрителей быстро возникло ощущение — где-то они уже это слышали. И не только у зрителей.

Как оказалось, песня слишком уж напоминает Kurenai — хит японской группы X Japan 1989 года.

Поначалу даже лидер X Japan Есики в соцсетях отнесся к совпадению с юмором, но ситуация резко изменилась, когда к нему обратились юристы. Он признал, что лучше всего в таких случаях заранее спрашивать разрешения у правообладателей, ведь даже «оммаж из уважения» все равно подпадает под авторское право.

Композиторы Dandadan открыто подтвердили, что трек был вдохновлен Kurenai, а сами участники вымышленной группы HAYASii подозрительно похожи на реальных музыкантов: Тоширо (Тоши), Есикичи (Есики), Хидэдзи (Хидэ) и Патарсон (Пата).

Проблема в том, что права на Kurenai принадлежат Sony Music, а среди продюсеров Dandadan значится Aniplex — дочерняя компания Sony. Такая связка вроде бы делает историю запутанной, но формально это не спасает от риска: от колоссальных штрафов до удаления эпизода с площадок, уточняют в FandomWire.

Dandadan всегда славился любовью к поп-культуре — от «Назад в будущее» до Годзиллы. Но на этот раз «пасхалка» оказалась слишком прямой. Это же Sony! Они за свое — руку отгрызут.

