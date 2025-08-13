Меню
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд

13 августа 2025 10:52

13 августа 2025 10:52
Но к этому твисту во 2 сезоне мы вряд ли дойдем.

Но к этому твисту во 2 сезоне мы вряд ли дойдем.

В «Дандадане» Турбобабка проделала удивительный путь — от жутковатой старухи-йокая, пугающей подростков, до своеобразного союзника Момо и Окаруна. Но стоит ли верить в её внезапное добросердечие? Всё указывает на то, что её помощь — не про альтруизм, а про хладнокровный расчёт.

Момо как инструмент

Юная медиум растёт в силе, и Турбобабка это прекрасно видит. Её колкости, «случайные» подсказки и провокации — не просто причуды злобного духа. Всё это тонко направлено на то, чтобы раскрыть потенциал Момо. Чем глубже девушка погружается в мир сверхъестественного, тем сильнее становится её связь с йокаями — и тем больше возможностей открывается перед самой Турбобабкой.

Почему ей это выгодно?

Почему ей это выгодно?

Есть несколько теорий:

  1. Преемница — Турбобабка может готовить Момо на роль своей наследницы. Но не для мирной передачи знаний, а чтобы использовать её как проводник своей силы.
  2. Новое тело — что, если старуха хочет не просто наставничать, а вселиться в Момо? Комбинация человеческой психики и йокайской мощи сделала бы её практически непобедимой.
  3. Восстановление власти — возможно, помогая Момо, Турбобабка постепенно восстанавливает свою былую мощь, используя девушку как источник энергии.

Чем это грозит Момо?

Чем это грозит Момо?

Главный вопрос — сохранит ли Момо себя, если Турбобабка добьётся своего? Слияние с йокаем может подарить невероятную силу, но ценой может стать утрата человечности. В худшем случае Момо сама превратится в монстра — куда более опасного, чем её «наставница».

Пока её мотивы остаются загадкой, но одно ясно: её помощь небезопасна. Возможно, она действительно видит в Момо что-то особенное — но готова ли Момо заплатить за эту «опеку» свою жестокую цену?

Фото: Кадр из аниме «Дандадан»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
