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Момо и Кэна меньше, Турбо-бабки — больше: в «Дандадане» изменили главных героев, и аниме стало только круче

7 июля 2025 19:34
Момо и Кэна меньше, Турбо-бабки — больше: в «Дандадане» изменили главных героев, и аниме стало только круче

Больше безумия и немного сальных шуточек гарантированны. 

Если в первом сезоне «Дандадана» Турбо-бабушка казалась эксцентричной, но второстепенной героиней и антагонистом, «старушкой боссом на разогрев», то теперь всё изменилось. Первый эпизод второго сезона чётко даёт понять: Турбо-бабуля — это главная движущая сила «Дандадана», ржавый мотор, на котором едет всё шоу.

Момо и Кэн на втором плане

Момо и Кэна меньше, Турбо-бабки — больше: в «Дандадане» изменили главных героев, и аниме стало только круче

Начинается сезон с привычного хаоса и появления Семьи Кито, сектантов со злобными намерениями. Но появляется она — Турбо-бабка, которая не спрашивает, кто тут главный. Она выбивает дверь, отпускает пару шуток и лезет в драку.

Выглядит это так, будто престарелая домработница косплеит Джона Уика на пенсии. И это новшество прекрасно, бабка отлично разгоняет сюжет.

Старушка, на которой держится сюжет

Момо и Кэна меньше, Турбо-бабки — больше: в «Дандадане» изменили главных героев, и аниме стало только круче

Вместо жалоб на давление и шуток про ревматизм — стальные кулаки, острые шутки и не иссекающая энергия. И, как отмечает Fandomwire, здесь её не показывают карикатурой.

Бабка-призрак из туннеля вплетена в структуру мира, где духи, секты, монстры и пришельцы существуют тайно от людей, и лишь Кэн, Момо и еще пару бедолаг пытаются с ними бороться .

Её поединок с культом — на голову превосходит все то, что показали в первом сезоне аниме. Она — моральный ориентир, справедливая грубиянка, неуравновешенная, но вызывающая восхищение. И эта вредная старушка становится полноценным главным героем истории.

«Насильно тыкали лицом в фекалии»: несмотря на 8,7 у «Дандадан: Злой глаз» есть серьезные проблемы с сюжетом.

Фото: Кадры из аниме «Дандадан»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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