«Я завопил в экран»: финал 2 сезона «Дандадан» оказался шоком даже для тех, кто зачитал мангу до дыр

Нет канон не поменяли, но КАК же это подали.

Финал второго сезона «Дандадан» — это тот случай, когда зрители и поклонники манги дружно потеряли дар речи. Кажется, Science SARU специально решили довести хаос до предела. И у них получилось!

Вместо привычной махины против кайдзю мы получили танец сумасшедшего меха, дружеские крики, фейерверк эмоций и такой клиффхэнгер, что я реально закричал в экран.

Меха-дзен и кайдзю-трэш

Казалось бы, «Гигантский Будда против космического монстра» звучит как стандартная гандамовская сцена: тяжелые удары, крошатся дома, пафосный саундтрек. Но «Дандадан» живет по своим законам.

Робот двигается так, будто его пилотируют не подростки, а актеры кукольного театра после литра энергетика. Все летает, рушится и переворачивается, но при этом сцена выглядит свежо и задорно.

Конспирун, разумеется, тоже в деле: его полет с мехой в свободное падение — отдельный аттракцион. В аниме редко показывают такие безумные ракурсы: то мы видим мир его глазами, то крутимся вместе с ним в воздухе, пока он врезается в землю, будто акробат.

Главные звезды — Момо и Айра

Не опять, а снова — девчонки рулят. Момо со своими психическими фишками и Айра с «шелковыми» трюками делают из боя настоящее цирковое шоу. Их совместный бросок кайдзю — кульминация, после которой зрители аплодировали стоя (или валялись по полу от истерического смеха).

А еще серия подарила внезапный момент душевности. Кинта, обычно клоун и болтушка, вдруг признается, что плевать на насмешки: он обожает роботов, и это делает его счастливым. Вроде бы мелочь, но сказано так искренне, что фанаты тут же начали делать эдиты.

Когда финал превращается в нож по сердцу

И вот, когда кажется, что хаос схлынул, шоу достает козырь. Оказывается, кайдзю — вовсе не чудовище, а инопланетянка. И эта инопланетянка, не моргнув, в финальной сцене целует Конспируна. В этот момент взрывается не только дом Момо — взрываются нервы у всех зрителей.

«Я реально завопил в экран, когда это увидел» — пишет один фанат на Reddit. «Момо никогда не имела шанса 😭» — вторит другой. «На первом эпизоде ее сердце рвануло от влюбленности, на финале второго — от ревности. Симметрия уровня бог» — замечает особо внимательный комментатор.

Да, этот поцелуй — удар по всем «шипперам» и, конечно, гениальный ход, чтобы мы не уснули до третьего сезона.

Фанаты в огне

Реакция зрителей на финал в целом — золото. Фанаты «Дандадана» в шоке из-за того, как обошлись с Момо:

«THE MADLADS реально закончили все на поцелуе. Science SARU знали, что делают»

«Дом взорвался из-за ревности Момо — лучший визуальный метафорический прием сезона»

«Кинта тренировался на американских горках — и все окупилось!»

«Аира, наверное, стала пеплом, но кого это волнует»

«Момо снова сделали больно. Опять клиффхэнгер ее убивает»

Вердикт

Финал второго сезона — это квинтэссенция «Дандадана»: хаотичный экшен, безумные ракурсы, смешные мелочи (золотой трансформер от Кинты — навсегда в сердечке) и такой драматичный твист, что хочется швырнуть пульт в стену.

Science SARU снова «приготовили» нечто, от чего фанатское сообщество будет орать до выхода третьего сезона.

