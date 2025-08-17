Меню
«Обалдел, когда увидел»: в «Дандадан» есть отсылка на хитовый фильм 80-х — зумеры вряд ли заметили (видео)

17 августа 2025 13:46
6 серия буквально напичкана крутыми пасхалками. Но не все из них ждал теплый прием.

«Дандадан» — это то самое аниме, которое не боится быть одновременно эпичным и смешным, а еще круто умеет работать с отсылками. Так, в 6-й серии 2-го сезона их оказалась сразу две.

Про одну мы уже рассказывали здесь, и она может выйти создателям боком. Но есть и вторая, которую вряд ли поняли зумеры, а вот у миллениалов вполне могло свести олдскулы.

Помните момент, как рок-группа HAYASii, изгоняющая злых духов, готовилась к исполнению трека? Перед этим нужно было настроить оборудование. И именно эта сцена подготовки — та самая отсылка.

Все движения точь-в-точь повторяют движения Марти из «Назад в будущее». Пользователи восприняли этот оммаж с восторгом:

«Я просто обалдел, когда это увидел!»,

«Я знала, я знала, я знала! Это была отсылка!»,

«Офигеть, это так круто! И как вы вообще это все подмечаете? Вау!».

Что ж, надеемся, за эту отсылку создатели не поплатятся. Кстати, недавно мы рассказывали, что Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной — злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Кадр из аниме «Дандадан»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
