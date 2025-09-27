«Эвилай — это Годжо Сатору на минималках»: что смотреть после «Дандадана» — ИИ подобрал 3 похожих тайтла, у каждого рейтинг 8.5+

После финала «Дандадана» многие почувствовали ту самую пустоту. Хочется снова погрузиться в мир, где сюжетные повороты предугадать невозможно, а серьёзность момента запросто ломается абсурдным юмором.

Хорошая новость в том, что история официально не закончена — уже анонсирован третий сезон! Правда, создатели пока хранят интригу: никаких дат, трейлеров или подробностей. Остаётся только ждать и искать, чем заполнить паузу.

Если хочется чего-то такого же дерзкого, визуально безумного и с похожей энергетикой, вот три проверенных варианта, которые идеально скрасят ожидание. Их для вас заботливо подобрал ChatGPT, а мы расспросили его, почему же стоит посмотреть каждый.

Вот что из этого получилось.

«Моб Психо 100»

Рейтинг IMDb: 8.5

Сигэо «Моб» Кагэяма — самый сильный экстрасенс на планете, но его это вообще не волнует. Вместо того чтобы покорять мир, он пытается стать взрослее, накачать мышцы и понравиться девочке.

Он подавляет свои эмоции, но когда их уровень достигает 100%... начинается неконтролируемая и зрелищная разборка с участием духов, злодеев-психов и просто неудачливых бандитов.

«Это шедевр студии Bones, созданный по манге автора "Ванпанчмен". Аниме сочетает гениальную рисовку, взрывной экшен и невероятно глубокую историю о взрослении.

Здесь есть всё: уморительные шутки, душевные моменты и бои, от которых захватывает дух. А философия "сила — не главное" подана здесь идеально», — подчеркивает ИИ.

«Гинтама»

Рейтинг IMDb: 8.7

Эпоха самураев закончилась, и на Землю пришли пришельцы. Бывший самурай Гинтоки живет в этом странном Эдо и берется за любую подработку вместе с подростком-борцом за свободу и инопланетной девочкой.

Они могут разгребать проблемы мафии, участвовать в телешоу, а на следующий день — спасать мир в эпичной космической битве.

«Это уникальный коктейль из отборного абсурда, пародий на всё подряд, трогательной драмы и одного из лучших сёнен-экшена в истории.

Сериал не боится быть глупым до слез, а потом в мгновение ока выдать сюжетную арку, от которой сжимается кулак и наворачиваются слезы. Это аниме с огромной душой», — отметила нейросеть.

«Магическая битва»

Рейтинг IMDb: 8.5

Юдзи Итадори, добряк-спортсмен, волею судеб съедает палец могущественного Проклятия, чтобы спасти друзей. Теперь внутри него живет древнее зло, а сам Юдзи попадает в магический техникум, ученики которого сражаются с монстрами, рожденными из негативных эмоций людей.

«Если в "Дандадане" вас прежде всего цепляют динамичные бои, то здесь такого тоже сполна, ведь это эталонный современный сёнен. Анимация от студии MAPPA — это просто феерия, каждый бой уникален и поставлен виртуозно.

Сериал почти не дает передышки, но при этом умудряется раскрывать харизматичных и неоднозначных персонажей. И да, если уж проводить параллели, то ваш новый фаворит, пылкий злодей Эвилай — это однозначно Годжо Сатору, но на минималках», — заключил ChatGPT.

В общем, если ваша душа просит такого же сюра и эпичных боев, как в «Дандадане» — эти три тайтла точно не дадут заскучать. Проверено: безумие там того же порядка, просто в другой упаковке.

