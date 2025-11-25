10 аниме так хороши, что продажи манги взлетают: вот лидеры 2025-го – у №1 4.2 млн томов, и это не «Бензопила» или «Истребитель демонов»

Лидер удерживает свою позицию уже не в первый раз. И даже не в десятый.

2025 год подходит к концу, а значит, самое время подводить первые итоги! Пока мы строим планы на будущее, давайте заглянем в недавнее прошлое и посмотрим, какие манга-серии стали для читателей главными хитами.

Картина получилась крайне любопытной: легендарный «Ван-Пис» по-прежнему на троне (это уже 18-й раз, когда тайтл оказывается золотым медалистом). Но настоящим сюрпризом становится вторая строчка, которую заняла «Магическая битва».

Позиция выглядит особенно впечатляюще, если учесть, что в 2025-м году у франшизы не было ни нового сезона аниме, ни громких премьер. Да, летом был показ арки «Тайная проверка», а затем и повторный прокат «нулевого» фильма – это, безусловно, поддерживало интерес, но едва ли может полностью объяснить такие громкие продажи.

Даже выход первых двух серий в ноябре вряд ли сыграл решающую роль для статистики по томам. Это доказывает, что мощь и качество самой истории, а также верное фанатское сообщество, способны творить чудеса без постоянной аниме-поддержки.

На фоне этого титанического противостояния не менее интересны и другие игроки: сюрреалистичный «Дандадан» ворвался в тройку лидеров, а камерные, но пронзительные истории вроде «Цветка, расцветающего с достоинством» уверенно доказывают, что у них есть своя преданная многомиллионная аудитория.

Итак, перед вами — топ-10 самых продаваемых манга-серий по итогам периода.

Место в топе Название манги Продажи томов (млн.) 1 Ван-Пис 4.2 2 Магическая Битва 3.9 3 Дандадан 3.5 4 Синяя тюрьма 3.0 5 Царство 2.5 6 Голубая шкатулка 2.3 7 Дни Сакамото 2.3 8 Монолог фармацевта 2.2 9 Цветок расцветает в достоинством 2.1 10 Туалетный мальчик Ханако 2.0

Что касается «Человека-бензопилы» или «Истребителя демонов», то они тоже вошли в топ, просто на строчки пониже. Вот как выглядит картина целиком, если говорить про 20 лучших тайтло за 2025 год:

Место в топе Название манги Продажи томов (млн.) 11 Моя геройская академия 1.9 12 Человек-Бензопила 1.8 12 Семья Шпиона 1.8 14 Медалистка 1.7 15 Клинок, рассекающий демонов 1.55 16 Кайдзю №8 1.53 17 О моем перерождении в слизь 1.52 18 Провожающая в последний путь Фрирен 1.4 19 Кагурабачи 1.29 20 Добро пожаловать в ад, Ирума 1.24

Так что если вы как раз ломали голову, что бы такого классного почитать или посмотреть – вот вам готовый и проверенный народом список. Берите и погружайтесь!

