Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 10 аниме так хороши, что продажи манги взлетают: вот лидеры 2025-го – у №1 4.2 млн томов, и это не «Бензопила» или «Истребитель демонов»

10 аниме так хороши, что продажи манги взлетают: вот лидеры 2025-го – у №1 4.2 млн томов, и это не «Бензопила» или «Истребитель демонов»

25 ноября 2025 13:46
10 аниме так хороши, что продажи манги взлетают: вот лидеры 2025-го – у №1 4.2 млн томов, и это не «Бензопила» или «Истребитель демонов»

Лидер удерживает свою позицию уже не в первый раз. И даже не в десятый.

2025 год подходит к концу, а значит, самое время подводить первые итоги! Пока мы строим планы на будущее, давайте заглянем в недавнее прошлое и посмотрим, какие манга-серии стали для читателей главными хитами.

Картина получилась крайне любопытной: легендарный «Ван-Пис» по-прежнему на троне (это уже 18-й раз, когда тайтл оказывается золотым медалистом). Но настоящим сюрпризом становится вторая строчка, которую заняла «Магическая битва».

Позиция выглядит особенно впечатляюще, если учесть, что в 2025-м году у франшизы не было ни нового сезона аниме, ни громких премьер. Да, летом был показ арки «Тайная проверка», а затем и повторный прокат «нулевого» фильма – это, безусловно, поддерживало интерес, но едва ли может полностью объяснить такие громкие продажи.

10 аниме так хороши, что продажи манги взлетают: вот лидеры 2025-го – у №1 4.2 млн томов, и это не «Бензопила» или «Истребитель демонов»

Даже выход первых двух серий в ноябре вряд ли сыграл решающую роль для статистики по томам. Это доказывает, что мощь и качество самой истории, а также верное фанатское сообщество, способны творить чудеса без постоянной аниме-поддержки.

На фоне этого титанического противостояния не менее интересны и другие игроки: сюрреалистичный «Дандадан» ворвался в тройку лидеров, а камерные, но пронзительные истории вроде «Цветка, расцветающего с достоинством» уверенно доказывают, что у них есть своя преданная многомиллионная аудитория.

Итак, перед вами — топ-10 самых продаваемых манга-серий по итогам периода.

Место в топе Название манги Продажи томов (млн.)
1 Ван-Пис 4.2
2 Магическая Битва 3.9
3 Дандадан 3.5
4 Синяя тюрьма 3.0
5 Царство 2.5
6 Голубая шкатулка 2.3
7 Дни Сакамото 2.3
8 Монолог фармацевта 2.2
9 Цветок расцветает в достоинством 2.1
10 Туалетный мальчик Ханако 2.0

Что касается «Человека-бензопилы» или «Истребителя демонов», то они тоже вошли в топ, просто на строчки пониже. Вот как выглядит картина целиком, если говорить про 20 лучших тайтло за 2025 год:

Место в топе Название манги Продажи томов (млн.)
11 Моя геройская академия 1.9
12 Человек-Бензопила 1.8
12 Семья Шпиона 1.8
14 Медалистка 1.7
15 Клинок, рассекающий демонов 1.55
16 Кайдзю №8 1.53
17 О моем перерождении в слизь 1.52
18 Провожающая в последний путь Фрирен 1.4
19 Кагурабачи 1.29
20 Добро пожаловать в ад, Ирума 1.24

Так что если вы как раз ломали голову, что бы такого классного почитать или посмотреть – вот вам готовый и проверенный народом список. Берите и погружайтесь!

Ранее мы писали: Гораздо раньше, чем «Поднятие уровня»: когда выйдет 2-й сезон «Адского рая» – с месяцем определились, а число узнаем совсем скоро

Фото: Кадры из аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость», «Человек-бензопила. Фильм: История Резе», «Ван-Пис»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1? Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1? Читать дальше 9 декабря 2025
Почему о 3-м сезоне «Дандадана» пока известно так мало? Всё ради одного большого дня в конце 2025-го – дождитесь этой даты Почему о 3-м сезоне «Дандадана» пока известно так мало? Всё ради одного большого дня в конце 2025-го – дождитесь этой даты Читать дальше 9 декабря 2025
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Читать дальше 8 декабря 2025
Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же Читать дальше 7 декабря 2025
«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео) «Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео) Читать дальше 6 декабря 2025
«Магическая битва: Казнь»: узнали, стоит ли сидеть в кино до конца титров - сцена есть, но смысла мало «Магическая битва: Казнь»: узнали, стоит ли сидеть в кино до конца титров - сцена есть, но смысла мало Читать дальше 6 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото) Помните, как в «Истории Резе» Дэндзи и Макима плакали в кино? Это был реальный фильм СССР: сопоставили кадры – вышло один в один (фото) Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше