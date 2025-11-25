10 аниме так хороши, что продажи манги взлетают: вот лидеры 2025-го – у №1 4.2 млн томов, и это не «Бензопила» или «Истребитель демонов»

2025 год подходит к концу, а значит, самое время подводить первые итоги! Пока мы строим планы на будущее, давайте заглянем в недавнее прошлое и посмотрим, какие манга-серии стали для читателей главными хитами.
Картина получилась крайне любопытной: легендарный «Ван-Пис» по-прежнему на троне (это уже 18-й раз, когда тайтл оказывается золотым медалистом). Но настоящим сюрпризом становится вторая строчка, которую заняла «Магическая битва».
Позиция выглядит особенно впечатляюще, если учесть, что в 2025-м году у франшизы не было ни нового сезона аниме, ни громких премьер. Да, летом был показ арки «Тайная проверка», а затем и повторный прокат «нулевого» фильма – это, безусловно, поддерживало интерес, но едва ли может полностью объяснить такие громкие продажи.
Даже выход первых двух серий в ноябре вряд ли сыграл решающую роль для статистики по томам. Это доказывает, что мощь и качество самой истории, а также верное фанатское сообщество, способны творить чудеса без постоянной аниме-поддержки.
На фоне этого титанического противостояния не менее интересны и другие игроки: сюрреалистичный «Дандадан» ворвался в тройку лидеров, а камерные, но пронзительные истории вроде «Цветка, расцветающего с достоинством» уверенно доказывают, что у них есть своя преданная многомиллионная аудитория.
Итак, перед вами — топ-10 самых продаваемых манга-серий по итогам периода.
|Место в топе
|Название манги
|Продажи томов (млн.)
|1
|Ван-Пис
|4.2
|2
|Магическая Битва
|3.9
|3
|Дандадан
|3.5
|4
|Синяя тюрьма
|3.0
|5
|Царство
|2.5
|6
|Голубая шкатулка
|2.3
|7
|Дни Сакамото
|2.3
|8
|Монолог фармацевта
|2.2
|9
|Цветок расцветает в достоинством
|2.1
|10
|Туалетный мальчик Ханако
|2.0
Что касается «Человека-бензопилы» или «Истребителя демонов», то они тоже вошли в топ, просто на строчки пониже. Вот как выглядит картина целиком, если говорить про 20 лучших тайтло за 2025 год:
|Место в топе
|Название манги
|Продажи томов (млн.)
|11
|Моя геройская академия
|1.9
|12
|Человек-Бензопила
|1.8
|12
|Семья Шпиона
|1.8
|14
|Медалистка
|1.7
|15
|Клинок, рассекающий демонов
|1.55
|16
|Кайдзю №8
|1.53
|17
|О моем перерождении в слизь
|1.52
|18
|Провожающая в последний путь Фрирен
|1.4
|19
|Кагурабачи
|1.29
|20
|Добро пожаловать в ад, Ирума
|1.24
Так что если вы как раз ломали голову, что бы такого классного почитать или посмотреть – вот вам готовый и проверенный народом список. Берите и погружайтесь!
Ранее мы писали: Гораздо раньше, чем «Поднятие уровня»: когда выйдет 2-й сезон «Адского рая» – с месяцем определились, а число узнаем совсем скоро