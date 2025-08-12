Меню
Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно

12 августа 2025 15:42
Внешность еще ни о чем не говорит.

Успех «Дандадана» во многом построен на ярких и запоминающихся персонажах. Все они очень разные — и по характерам, и по сверхспособностям, но при этом одинаково притягательны.

Главные герои в основном школьники, а про взрослых можно сказать так — где-то между 16 и 80. В аниме, конечно, возраст — штука относительная, но интересно все равно. Мы попробуем разобраться в этом вопросе, если вам тоже любопытно.

Главная звезда этой истории — Момо Аясэ, которая учится только в первом классе старшей школы, то есть ей всего 15-16 лет. Возраст не мешает ей махать кулаками и сражаться с мистическими тварями — наоборот, ей это вполне по плечу.

Друзья по школе — Окарун, Айра Сиратори и Джиджи Эндзедзи — очевидно, ее ровесники, да и вопросов к их возрасту не возникает.

А вот бабушка Момо, Сейко, вызывает много споров. Эта «старушка» настолько молода и привлекательна, что могла бы спокойно учиться вместе с внучкой, и никто бы не заметил подвоха. По предположениям фанатов, если она действительно бабушка, ей должно быть где-то около 50-80 лет — но, честно говоря, верится в это с трудом.

Удивительно, но даже вредный екай Турбо-бабка может быть моложе Сейко. Если верить фанатским теориям, родилась она примерно в 1960 году, а значит ей около 50-60 лет.

На самом деле самое главное — что делают эти персонажи на экране, а не сколько им лет. Аниме «Дандадан» каждый раз преподносит новые сюрпризы, ломая законы жанра. Например, в одной серии вместо погони за монстрами и взрывных сцен — в подробностях показали, как Айра Ширатори собирается из дома. И эти кадры впечатлили не меньше.

А еще во втором сезоне решили сместить акцент с главных героев на второстепенного персонажа — и получилось довольно круто. Поединок Турбо-бабки с культом — на голову превосходит все то, что показали в первом сезоне аниме.

Фото: Кадры из сериала «Дандадан»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
