Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой

На этот раз сюжет еще абсурднее.

Аниме «Дандадан» стало одним из самых ярких и обсуждаемых проектов последнего времени, покорив зрителей своим безумным миксом из пришельцев, призраков, невероятной анимации и трогательной истории. Его рейтинг на IMDb стабильно держится на отметке 8.3, подтверждая статус хита.

Второй сезон истории Момо и Окаруна недавно завершился, и, хотя третий сезон неизбежен, его дата пока остается загадкой. Однако поклонникам «Дандадана» не придется скучать долго, ведь уже очень скоро выйдет проект с похожей энергетикой, созданный при участии той же анимационной студии Science SARU.

Речь идет об аниме «Санда», сюжет которого написал автор «Выдающихся Зверей». История рассказывает о хлипком школьнике, чья жизнь кардинально меняется после странного нападения одноклассницы.

Вместо смерти мальчик пробуждает в себе неожиданную силу — кровь Санта-Клауса. Теперь он может превращаться в бородатого деда в красном свитере и использовать любые народные байки и легенды о Санте в качестве своих сверхспособностей.

Как и в «Дандадане», здесь неприметного главного героя ждет внезапное и очень странное обретение силы, которое в корне меняет его привычную жизнь. Проект обещает тот же фирменный коктейль из абсурдного юмора, нестандартного фольклора и ярких экшен-сцен.

Премьера «Санда» назначена на 3 октября. А чтобы оценить атмосферу проекта, уже сейчас можно посмотреть его безумный тизер.

