В Японии посмотрели и возникли вопросики: финал 2-го сезона «Дандадана» омрачен неприятным скандалом — дойдет до суда

Как бы создателям удержаться на плаву после такой ссоры.

Фанаты «Дандадан» ждали финал второго сезона как праздник, но вместо аплодисментов аниме встретило волну негатива. Всё из-за хита Hunting Soul — культовой песни из шестой серии, ставшей неофициальным гимном сезона и набравшей более 10 миллионов просмотров на YouTube.

Суть скандала

Проблема в том, что композиция слишком явно повторяет стиль легендарной японской метал-группы X JAPAN. Лидер коллектива Ёсики намекнул, что его юристы изучают возможное нарушение авторских прав:

«Всякий раз, когда музыка нашей группы звучала в аниме, мы получали на это разрешение. Здесь же — нет», — написал музыкант в своём аккаунте в соцсетях.

Результат не заставил себя ждать: Hunting Soul исчезла сразу с нескольких японских стриминговых сервисов — Apple Music, Spotify (Япония), Mora, KKBOX, RecoChoku и других. Даже официальная страница трека на Aniplex теперь выдаёт ошибку 404.

Почему это ударило по аниме

Сцена, в которой играет Hunting Soul, стала центральной в арке второго сезона. Энергия трека и визуальная постановка эпизода сделали его одним из самых обсуждаемых моментов всего аниме. Но теперь песню удалили, и многие стриминговые платформы заменили её приглушённой версией без вокала.

Фанаты негодуют: обсуждения в соцсетях полны мемов и жалоб. В комментариях пишут, что «финал без Hunting Soul потерял половину своей магии» и что создатели «сами себе выстрелили в ногу».

Что дальше

Студия Science SARU, занимающаяся производством «Дандадан», пока молчит. Судебных исков нет, но сам факт удаления трека с платформ и жёсткие заявления Ёсики уже нанесли удар по репутации проекта.

В соцсетях фанаты обсуждают, может ли скандал и грядущий суд повлиять на будущие сезоны. Вероятнее всего, да, но будем верить в лучший исход. Насмеялись из-за 9-го эпизода «Дандадан»? А теперь о грустном: серий осталось не так много — вот даты выхода.