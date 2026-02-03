Топ-3 популярных аниме на стриминге в 2025-м году: «Дандадан» в списке не удивляет – а вот еще 2 вы могли упустить

Подбирая аниме для просмотра, легко утонуть в бесконечных релизах. И хорошо, когда есть путеводная звезда в виде авторитетной подборки. А кому, как не самим стримингам, лучше всего знать, что на самом деле заходит аудитории?

«Амедиатека» в 2025 году выбрала три тайтла, которые наделали больше всего шумихи и определили вкусы зрителей. От сумасшедшего экшен-комедийного микса до мрачного фэнтези и стильного постапокалипсиса – в этой тройке есть история на любой, даже самый взыскательный, вкус.

Давайте познакомимся с лидерами, которые покорили и зрителей, и критиков.

«Дандадан»

Кинопоиск: 8.7 | IMDb: 8.3

Это невероятно энергичная и безумная история о школьнике, который верит в пришельцев, и его однокласснице, увлекающейся оккультизмом. Чтобы доказать свою правоту, они решают посетить самые мистические места – и неожиданно оказываются в центре межгалактических и сверхъестественных конфликтов.

Яркая анимация, искромётный юмор и невероятно динамичные сражения делают этот тайтл настоящим взрывным коктейлем жанров.

«Кардинал теней»

Кинопоиск: 8.0 | IMDb: 7.7

Современная Япония. Обычный школьник грезит идеей стать героем, спасающим людей и сохраняющим свою анонимность. Но все в одночасье обрывается, ведь он попадает под колеса грузовику.

Однако это лишь начло новой истории. Он перерождается в другом мире под именем Сид Кагэно и обнаруживает, что здесь существует магия, что становится ключом к воплощению его несбывшейся мечты.

«Темный демон»

Кинопоиск: 8.1 | IMDb: 6.5

Подросток Сики Итиносэ неожиданно узнаёт, что является потомком древних демонов. Его отца убили представители «Агентства Момотаро» – организации потомков легендарного охотника на демонов.

Чтобы выжить, развить свои скрытые силы и отомстить, Сики поступает в специальную академию для таких же, как он, «тёмных» существ. По сути, это история не только о личной мести, но и о борьбе за выживание целого вида, затерявшегося в современном мире.