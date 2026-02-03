Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Топ-3 популярных аниме на стриминге в 2025-м году: «Дандадан» в списке не удивляет – а вот еще 2 вы могли упустить

Топ-3 популярных аниме на стриминге в 2025-м году: «Дандадан» в списке не удивляет – а вот еще 2 вы могли упустить

3 февраля 2026 08:27
Топ-3 популярных аниме на стриминге в 2025-м году: «Дандадан» в списке не удивляет – а вот еще 2 вы могли упустить

Стоит наверстать всем, кто любит экшен.

Подбирая аниме для просмотра, легко утонуть в бесконечных релизах. И хорошо, когда есть путеводная звезда в виде авторитетной подборки. А кому, как не самим стримингам, лучше всего знать, что на самом деле заходит аудитории?

«Амедиатека» в 2025 году выбрала три тайтла, которые наделали больше всего шумихи и определили вкусы зрителей. От сумасшедшего экшен-комедийного микса до мрачного фэнтези и стильного постапокалипсиса – в этой тройке есть история на любой, даже самый взыскательный, вкус.

Давайте познакомимся с лидерами, которые покорили и зрителей, и критиков.

«Дандадан»

Кинопоиск: 8.7 | IMDb: 8.3

Топ-3 популярных аниме на стриминге в 2025-м году: «Дандадан» в списке не удивляет – а вот еще 2 вы могли упустить

Это невероятно энергичная и безумная история о школьнике, который верит в пришельцев, и его однокласснице, увлекающейся оккультизмом. Чтобы доказать свою правоту, они решают посетить самые мистические места – и неожиданно оказываются в центре межгалактических и сверхъестественных конфликтов.

Яркая анимация, искромётный юмор и невероятно динамичные сражения делают этот тайтл настоящим взрывным коктейлем жанров.

«Кардинал теней»

Кинопоиск: 8.0 | IMDb: 7.7

Топ-3 популярных аниме на стриминге в 2025-м году: «Дандадан» в списке не удивляет – а вот еще 2 вы могли упустить

Современная Япония. Обычный школьник грезит идеей стать героем, спасающим людей и сохраняющим свою анонимность. Но все в одночасье обрывается, ведь он попадает под колеса грузовику.

Однако это лишь начло новой истории. Он перерождается в другом мире под именем Сид Кагэно и обнаруживает, что здесь существует магия, что становится ключом к воплощению его несбывшейся мечты.

«Темный демон»

Кинопоиск: 8.1 | IMDb: 6.5

Топ-3 популярных аниме на стриминге в 2025-м году: «Дандадан» в списке не удивляет – а вот еще 2 вы могли упустить

Подросток Сики Итиносэ неожиданно узнаёт, что является потомком древних демонов. Его отца убили представители «Агентства Момотаро» – организации потомков легендарного охотника на демонов.

Чтобы выжить, развить свои скрытые силы и отомстить, Сики поступает в специальную академию для таких же, как он, «тёмных» существ. По сути, это история не только о личной мести, но и о борьбе за выживание целого вида, затерявшегося в современном мире.

Фото: Постер к аниме «Дандадан», кадры из аниме «Кардинал теней», «Темный демон» 
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Читать дальше 15 февраля 2026
«Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте «Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Отрываю от сердца 3 любимых экранизации «Грозового перевала»: химия между героями такая, что искры летят Отрываю от сердца 3 любимых экранизации «Грозового перевала»: химия между героями такая, что искры летят Читать дальше 18 февраля 2026
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Читать дальше 17 февраля 2026
Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров Читать дальше 17 февраля 2026
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Читать дальше 17 февраля 2026
У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) Читать дальше 16 февраля 2026
В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов В 2025-м россияне чаще всего смотрели 10 сериалов: наряду с «Игрой в кальмара» и «Поднятием уровня» – сразу 5 «наших» проектов Читать дальше 16 февраля 2026
3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии 3 культовых аниме нулевых не прошли проверку временем: даже «Тетрадь смерти» бросают смотреть уже после 10 серии Читать дальше 16 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше