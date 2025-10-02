«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен

Ну что же, фанаты «Дандадана» могут немного погрустить. Этот хит долгие недели не покидал верхние строчки рейтингов, но всему приходит конец.
Со вторым сезоном аниме попрощались, и на этой неделе его уже нет в списке самых рейтинговых свежих эпизодов. Освободившееся место тут же заняли новые претенденты.
Безоговорочным победителем стал финальный эпизод романтической драмы «Благоухающий цветок» с рейтингом 9.5. Второе место занял очередной эпизод приключенческого хита «Необъятный Океан 2» (9.2), а на третьем расположилась научная фантастика «Доктор Стоун 4» с оценкой 9.1.
Вот как выглядит полный топ на этой неделе:
|Место
|Название
|Номер эпизода
|Рейтинг
|1
|Благоухающий цветок
|13
|9.5
|2
|Необъятный Океан 2
|12
|9.2
|3
|Доктор Стоун 4
|24
|9.1
|4
|Этот свин не понимает 2
|13
|9.1
|5
|Кайдзю №8
|11
|9.0
|6
|Лето, когда погас свет
|12
|9.0
|7
|Секрет молчаливой ведьмы
|12
|9.0
|8
|Восхождение героя щита 4
|12
|8.9
|9
|Ван-Пис
|1145
|8.8
|10
|Гачиакута
|12
|8.8
Итог недели: «Дандадан» покинул топ, уступив место романтической драме «Благоухающий цветок» и новым сезонам проверенных хитов. Битва за первое место снова стала интересной!
