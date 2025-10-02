«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен

Рассказываем, как сложились рейтинги за неделю.

Ну что же, фанаты «Дандадана» могут немного погрустить. Этот хит долгие недели не покидал верхние строчки рейтингов, но всему приходит конец.

Со вторым сезоном аниме попрощались, и на этой неделе его уже нет в списке самых рейтинговых свежих эпизодов. Освободившееся место тут же заняли новые претенденты.

Безоговорочным победителем стал финальный эпизод романтической драмы «Благоухающий цветок» с рейтингом 9.5. Второе место занял очередной эпизод приключенческого хита «Необъятный Океан 2» (9.2), а на третьем расположилась научная фантастика «Доктор Стоун 4» с оценкой 9.1.

Вот как выглядит полный топ на этой неделе:

Место Название Номер эпизода Рейтинг 1 Благоухающий цветок 13 9.5 2 Необъятный Океан 2 12 9.2 3 Доктор Стоун 4 24 9.1 4 Этот свин не понимает 2 13 9.1 5 Кайдзю №8 11 9.0 6 Лето, когда погас свет 12 9.0 7 Секрет молчаливой ведьмы 12 9.0 8 Восхождение героя щита 4 12 8.9 9 Ван-Пис 1145 8.8 10 Гачиакута 12 8.8

Итог недели: «Дандадан» покинул топ, уступив место романтической драме «Благоухающий цветок» и новым сезонам проверенных хитов. Битва за первое место снова стала интересной!

