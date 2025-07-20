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Киноафиша Статьи 20:31 — прибыла Момо Аясэ: в «Магической битве» появилась главная героиня «Дандадана», и эту пасхалку заметили единицы

20:31 — прибыла Момо Аясэ: в «Магической битве» появилась главная героиня «Дандадана», и эту пасхалку заметили единицы

20 июля 2025 07:58
20:31 — прибыла Момо Аясэ: в «Магической битве» появилась главная героиня «Дандадана», и эту пасхалку заметили единицы

Судьбе красотки в мире Годжо Сатору не позавидуешь

Во втором сезоне «Магической битвы» спрятана одна из самых неожиданных пасхалок последних лет — камео Момо Аясэ из «Дандадана». Да, героиня из совсем другого аниме внезапно появилась в 13-й серии («Красная чешуя»). Но если моргнуть в этот момент — все, момент упущен.

Сцена: Юдзи и Чосо разносят все вокруг в одном из самых безумных эпизодов сезона. Кровь летит во все стороны, у главного героя на лице уже не эмоции, а просто бесконечный ужас, а посреди этого хаоса кто-то очень похожий на Момо влетает спиной в дорожный знак — и исчезает. Девушка даже глаза открыть не успела: секунду назад была — и сразу нет.

Официально никто камео не подтвердил. Объяснений от MAPPA — ноль. Зато интернет все понял мгновенно. Та же одежда, те же волосы, все совпадает до мелочей. А что? И «Дандадан», и «Магическая битва» крутятся вокруг безумного сверхъестественного экшена, оба сериала забиты отсылками и внезапными гэгами. Так что выдернуть Момо из одного мира и запулить ее в другой — идеально в их духе.

20:31 — прибыла Момо Аясэ: в «Магической битве» появилась главная героиня «Дандадана», и эту пасхалку заметили единицы

Авторы «Магической битвы» уже не первый раз вставляют странные детали, которые замечают лишь самые внимательные фанаты. Но чтобы вот так взять чужого персонажа и буквально всадить его в дорожный знак — уровень троллинга зашкаливает. Зато это идеально описывает второй сезон: дикий монтаж, внезапные символы, кровь фонтаном и пасхалки на полсекунды.

Так что, если вдруг еще не видели — пересмотрите 13 серию (таймкод 0:26) и ловите Момо на паузе. Все-таки даже в дорожный указатель она влетает эпично. Не успели — не беда. Интернет все сохранил, а MAPPA явно придумают еще десяток таких фокусов. Так что проверяйте каждую секунду.

Ранее мы писали: Пусть Момо услышит, пусть Момо придет: опенинг 2 сезона «Дандадана» оказался с сюжетным сюрпризом — делает то, что Конспируну не светит

Фото: Кадры из аниме «Дандадан», «Магическая битва»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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3 комментария
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