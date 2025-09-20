Меню
Продолжение увидим в следующей жизни: 3 сезон «Дандадана» будет напоминать смесь «Послезавтра» с «Битвой экстрасенсов»

20 сентября 2025 20:03
Netflix не тянет кота за хвост и сразу приступает к работе.

«Дандадан» не просто очередное аниме в каталоге Netflix — это бомба, которая уже два сезона подряд выносит мозги зрителям. Кайдзю, пришельцы, изгнания духов, адреналин, романтика и трэш в одном флаконе.

Теперь официально подтверждено: нас ждёт третий сезон, и он адаптирует самую длинную и самую жёсткую арку манги — «Космический глобалист».

Что уже закрыли в первых двух сезонах

Два сезона по 12 серий каждый охватили примерно 71 главу манги. Вторая часть подвела итог арке «Кайдзю» и закончилась на настоящем взрыве — клиффхэнгер такого уровня редко встретишь даже в топ-сериалах.

Зритель остался с вопросом: «А дальше что?». Поясняем: дальше начинается мясо уровня фильма «Послезавтра». А может и круче.

«Космический глобалист»: зачем все так ждут эту арку

  • Это самая длинная линия в манге (главы 74–120).
  • В центре — полномасштабное вторжение инопланетян.
  • Герои впервые сталкиваются с угрозой, которая реально способна уничтожить всё.
  • Окарун исполнит мечту — узнает больше о пришельцах, но цена будет высокой.
  • Вводятся новые персонажи, вокруг которых крутится часть драмы и экшена.
  • Кульминации обещают быть жёстче, чем всё, что мы видели раньше.
Фанаты называют арку лучшей в «Дандадане», потому что здесь есть всё: от абсурдного юмора до предельно серьёзных боёв и переломных моментов для ключевых героев.

Почему ждать придётся долго

Science SARU работает без спешки. На такой материал нужно время: слишком много событий, слишком много сцен, которые фанаты ждут десятилетие. Третий сезон обещают не раньше 2027 года.

Это долгая пауза, но логичная: халтуры зрители не простят, а Netflix должен выдать топ-уровень.

Чем будет отличаться новый сезон

  • Экшен на пределе: ещё больше сражений, безумных приёмов и фантастических поворотов.
  • Герои прокачаются — буквально: у каждого будет свой «звёздный час».
  • Драма усилится: не все персонажи переживут арку.
  • Масштаб поднимется с локальных стычек до уровня глобальной катастрофы.
Итог

Если первые два сезона сделали «Дандадан» громким хитом Netflix, то третий имеет шанс закрепить за сериалом статус культового. «Космический глобалист» — это не просто продолжение, это главный экзамен для студии Science SARU.

Третий сезон «Дандадана» — это будет не аниме, а настоящее вторжение. В Японии посмотрели и возникли вопросики: финал 2-го сезона «Дандадана» омрачен неприятным скандалом — дойдет до суда.

Фото: Кадр из сериала «Дандадан»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
