Продолжение увидим в следующей жизни: 3 сезон «Дандадана» будет напоминать смесь «Послезавтра» с «Битвой экстрасенсов»

«Дандадан» не просто очередное аниме в каталоге Netflix — это бомба, которая уже два сезона подряд выносит мозги зрителям. Кайдзю, пришельцы, изгнания духов, адреналин, романтика и трэш в одном флаконе.
Теперь официально подтверждено: нас ждёт третий сезон, и он адаптирует самую длинную и самую жёсткую арку манги — «Космический глобалист».
Что уже закрыли в первых двух сезонах
Два сезона по 12 серий каждый охватили примерно 71 главу манги. Вторая часть подвела итог арке «Кайдзю» и закончилась на настоящем взрыве — клиффхэнгер такого уровня редко встретишь даже в топ-сериалах.
Зритель остался с вопросом: «А дальше что?». Поясняем: дальше начинается мясо уровня фильма «Послезавтра». А может и круче.
«Космический глобалист»: зачем все так ждут эту арку
- Это самая длинная линия в манге (главы 74–120).
- В центре — полномасштабное вторжение инопланетян.
- Герои впервые сталкиваются с угрозой, которая реально способна уничтожить всё.
- Окарун исполнит мечту — узнает больше о пришельцах, но цена будет высокой.
- Вводятся новые персонажи, вокруг которых крутится часть драмы и экшена.
- Кульминации обещают быть жёстче, чем всё, что мы видели раньше.
Фанаты называют арку лучшей в «Дандадане», потому что здесь есть всё: от абсурдного юмора до предельно серьёзных боёв и переломных моментов для ключевых героев.
Почему ждать придётся долго
Science SARU работает без спешки. На такой материал нужно время: слишком много событий, слишком много сцен, которые фанаты ждут десятилетие. Третий сезон обещают не раньше 2027 года.
Это долгая пауза, но логичная: халтуры зрители не простят, а Netflix должен выдать топ-уровень.
Чем будет отличаться новый сезон
- Экшен на пределе: ещё больше сражений, безумных приёмов и фантастических поворотов.
- Герои прокачаются — буквально: у каждого будет свой «звёздный час».
- Драма усилится: не все персонажи переживут арку.
- Масштаб поднимется с локальных стычек до уровня глобальной катастрофы.
Итог
Если первые два сезона сделали «Дандадан» громким хитом Netflix, то третий имеет шанс закрепить за сериалом статус культового. «Космический глобалист» — это не просто продолжение, это главный экзамен для студии Science SARU.
Третий сезон «Дандадана» — это будет не аниме, а настоящее вторжение. В Японии посмотрели и возникли вопросики: финал 2-го сезона «Дандадана» омрачен неприятным скандалом — дойдет до суда.