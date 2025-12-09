Почему о 3-м сезоне «Дандадана» пока известно так мало? Всё ради одного большого дня в конце 2025-го – дождитесь этой даты

Меню
9 декабря 2025 10:23
Обещают анонс, который должен порадовать всех фанатов.

Если вы любите аниме, где в одной сцене подросток сражается с кайдзю, а в следующей – его одноклассница летает на НЛО, то вы уже знакомы с «Дандадан». Это сумасшедший микс комедии, научной фантастики и подростковой драмы, который за два сезона стал настоящим фаворитом.

История про застенчивого Кена Такакуру и верящую в пришельцев Момо Аясэ, которые решили доказать друг другу существование сверхъестественного и космического, обернулась эпическим приключением с инопланетянами, ёкаями и турбо-бабкой.

Аниме снято по одноимённой манге, и вот что важно: в 2025 году история показала просто взрывную популярность. По объёму продаж томов в Японии «Дандадан» оказался на почётном третьем месте, уступив только гигантам индустрии:

  • «Ван-Пис» – 4,2 млн томов;
  • «Магическая битва» – 3,9 млн томов;
  • «Дандадан» – 3,5 млн томов.
Первый и второй сезоны аниме получили восторженные отзывы и высокий рейтинг 8.3 на IMDb, что доказывает любовь фанатов к его безумной динамике. Разумеется, сейчас все фанаты горят желанием увидеть продолжение. И главный вопрос: что с третьим сезоном?

Известно наверняка одно: он будет. Однако точные детали – дата выхода, количество серий и конкретный релизный график – пока остаются загадкой.

Но есть обнадеживающая новость: официальную информацию по проекту объявят 21 декабря на Jump Festa 2026 – это главное ежегодное событие для фанатов манги и аниме от издательства Shueisha. «Дандадан» уже заявлен в программе, и многие ожидают, что именно там анонсируют дату для 3-го сезона.

Ранее мы писали: 10 аниме так хороши, что продажи манги взлетают: вот лидеры 2025-го – у №1 4.2 млн томов, и это не «Бензопила» или «Истребитель демонов»

Фото: Кадр из аниме «Дандадан»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
