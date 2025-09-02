Меню
Насмеялись из-за 9-го эпизода «Дандадан»? А теперь о грустном: серий осталось не так много — вот даты выхода

2 сентября 2025 13:40
Увы, но второй сезон близится к завершению.

Хитовое аниме «Дандадан» покорило зрителей безумным миксом из призраков, пришельцев и абсурдного юмора. История о внучке медиума и юном уфологе, которые внезапно сталкиваются со сверхъестественным, собрала восторженные отзывы и высокие рейтинги — 8.6 на Кинопоиске и 8.3 на IMDb.

Сейчас вовсю идет второй сезон, который ничуть не уступает первому по накалу страстей и безумию. Уже вышла 9-я серия, и она оказалась одной из самых обсуждаемых — фанаты единогласно сошлись во мнении, что это был настоящий угар.

Эпизод получил одну из наиболее высоких оценок на IMDb (8.5), и во многом это заслуга развития арки Эвилая. Он дал обещание Конспируну не убивать никого, чтобы получить право сражаться с ним раз в неделю.

Так что когда Дзидзи в школе снова случайно превратился в монстра, за ним было невероятно смешно наблюдать: он изо всех сил старался сдерживаться, ходил с Момо на уроки и даже учился есть как человек. Это было одновременно эпично и комично, отсюда и топовый рейтинг.

Но вот главный вопрос: сколько же серий осталось до конца сезона? Грустно это осознавать, но всего три.

График выхода оставшихся серий выглядит так:

  • 10 серия — 4 сентября;
  • 11 серия — 11 сентября;
  • 12 серия — 18 сентября.
Финал уже близко, но не стоит отчаиваться. Учитывая высокие оценки, тайтл наверняка получит и третий сезон.

Правда, официально даты пока объявлены не были. Так что самое время пересмотреть смешные моменты, переслушать Hunting Soul и готовиться к эпическому финалу второго сезона.

Ранее мы писали: «Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)

Фото: Кадр из аниме «Дандадан»
Ольга Назарова
