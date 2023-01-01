Сериалы, основанные на реальных событиях

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Скоро в прокате "Дети кукурузы"
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драма, триллер, детектив, криминал
2023, Россия
Нулевой пациент
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драма
2022, Россия
Монстр: История Джеффри Дамера
0.0
триллер, драма, криминал, биография
2022, США
Наблюдатель
0.0
триллер, ужасы
2022, США
Лестница
Смотрите онлайн
0.0
триллер, драма, криминал, детектив
2022, США
Черная птица
0.0
драма, криминал, триллер
2022, США
Чикатило
Смотрите за 1
8.0
драма, детектив
2021, Россия
Миссис Америка
Смотрите за 1
0.0
драма
2020, США
Чернобыль
Смотрите за 1
7.0
драма, исторический
2019, США
Охотник за разумом
7.0
драма, криминал, триллер
2017, США
Вражда
7.0
драма
2017, США
Американская история преступлений
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8.0
драма, криминал
2016, США
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