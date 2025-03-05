Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Леопард
1 постер
Киноафиша Сериалы Леопард

Леопард (2025 - 2025)

Il Gattopardo 18+
Год выпуска 2025
Страна Италия/Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 58 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 5 часов 48 минут

О чем сериал

«Леопард» вдохновлен романом Томази ди Лампедузы, который в 1963 году был экранизирован и стал культовым фильмом. Британский режиссер Том Шанкленд предлагает современный взгляд на историю князя Салины и его семьи, разворачивающуюся в 1860-х годах на Сицилии. На фоне революции и движения за объединение Италии князь осознает, что старый аристократический уклад жизни находится под угрозой, а его семья в опасности. Он вынужден организовать брак между своей дочерью Анджеликой и племянником Танкреди, понимая, что это разобьет сердце его любимой дочери Кончетты.

Леопард - трейлер первого сезона
Леопард  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ким Росси Стюарт
Ким Росси Стюарт
Бенедетта Поркароли
Бенедетта Поркароли
Сол Нанни
Deva Cassel
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие сериалы про 19 век Лучшие сериалы про 19 век
Сериалы-экранизации литературных произведений Сериалы-экранизации литературных произведений
Сериалы про исторических личностей Сериалы про исторических личностей
Сериалы, основанные на реальных событиях: список лучших Сериалы, основанные на реальных событиях: список лучших

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Леопард - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

Сицилия, 1860 год. Разделенная на небольшие государства Италия сотрясается в конвульсиях Рисорджименто под неусыпным взглядом Франции и Австрии. Прогрессивный Север тянет свои щупальца к аграрному Югу. В Палермо вспыхивает восстание, которое подхватывает легендарная «Тысяча» Джузеппе Гарибальди, высадившаяся на острове. Дух перемен веет по всей стране, но сильнее всего ощущается на Сицилии. Многоумный дон Фабрицио Кабрера, князь Салина (Ким Росси Стюарт), называемый Леопардом,…
Читать
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше