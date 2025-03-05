«Леопард» вдохновлен романом Томази ди Лампедузы, который в 1963 году был экранизирован и стал культовым фильмом. Британский режиссер Том Шанкленд предлагает современный взгляд на историю князя Салины и его семьи, разворачивающуюся в 1860-х годах на Сицилии. На фоне революции и движения за объединение Италии князь осознает, что старый аристократический уклад жизни находится под угрозой, а его семья в опасности. Он вынужден организовать брак между своей дочерью Анджеликой и племянником Танкреди, понимая, что это разобьет сердце его любимой дочери Кончетты.