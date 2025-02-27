Эта история посвящена одной из крупнейших экологических катастроф в Великобритании. Действие разворачивается в промышленном городке под названием Корби в конце двадцатого столетия. Главные герои оказываются вовлечены в судебное слушание, которое вошло в историю как «британские Эрин Брокович». В центре событий оказываются три матери, которые вступают в борьбу за справедливость. Если проследить годы их борьбы, на поверхность всплывет неприглядная правда — повсюду царят несправедливость и беззаконие.