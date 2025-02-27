Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Токсичный город
1 постер
Киноафиша Сериалы Токсичный город

Токсичный город (2025 - …)

Toxic Town 18+
Год выпуска 2025
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 54 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 3 часа 36 минут

О чем сериал

Эта история посвящена одной из крупнейших экологических катастроф в Великобритании. Действие разворачивается в промышленном городке под названием Корби в конце двадцатого столетия. Главные герои оказываются вовлечены в судебное слушание, которое вошло в историю как «британские Эрин Брокович». В центре событий оказываются три матери, которые вступают в борьбу за справедливость. Если проследить годы их борьбы, на поверхность всплывет неприглядная правда — повсюду царят несправедливость и беззаконие.

В ролях
В ролях
Рори Киннер
Рори Киннер
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл
Джоди Уиттакер
Джоди Уиттакер
Брендан Койл
Брендан Койл
Эйми Лу Вуд
Эйми Лу Вуд
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие Британские сериалы Лучшие Британские сериалы
Лучшие сериалы про катастрофы Лучшие сериалы про катастрофы
Сериалы, основанные на реальных событиях: список лучших Сериалы, основанные на реальных событиях: список лучших
Сериалы про сильных женщин Сериалы про сильных женщин

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Токсичный город - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше