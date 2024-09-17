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Американская история спорта
Американская история спорта (2024 - …)
American Sports Story
18+
драма
спорт
Год выпуска
2024
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
FX
Продолжительность сериала
10 часов 0 минут
О чем сериал
Антология о выдающих достижениях в области американского спорта.
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Американская история спорта
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Патрик Шварценеггер
Норберт Лео Батц
Тэмми Бланчард
Джерри Ливайн
Томас Садоски
Джош Андрес Ривера
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Рейтинг сериала
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7.2
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2024,
10 эпизодов
Отзывы о сериале
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