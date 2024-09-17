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Постер сериала Американская история спорта
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Киноафиша Сериалы Американская история спорта

Американская история спорта (2024 - …)

American Sports Story 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Антология о выдающих достижениях в области американского спорта.

Американская история спорта - трейлер первого сезона
Американская история спорта  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Патрик Шварценеггер
Патрик Шварценеггер
Норберт Лео Батц
Норберт Лео Батц
Тэмми Бланчард
Тэмми Бланчард
Джерри Ливайн
Томас Садоски
Томас Садоски
Джош Андрес Ривера
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Американская история спорта - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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