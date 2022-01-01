В центре событий оказываются Фил, старший инспектор полиции, который наслаждается комфортной, хоть и скучной жизнью в отставке, и Кен — разведенный ветеран спецназа. Будучи подростками, Фил и Кен были близки, и, несмотря на то, что прошло так много лет, они не смогли забыть друг друга. Спустя годы герои встретились на похоронах общего приятеля. За пьяными разговорами они договорились, что помогут друг другу достойно встретить смерть. В их представлении это и является подтверждением настоящей любви.