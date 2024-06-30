Это история о поддержке и силе жизни. В центре событий оказывается психолог Луи Мансур. После суицида, который совершила его супруга, мужчине приходится своими силами справляться с потерей, одновременно заботясь о двоих детях. Чтобы преодолеть боль, он после затяжной бессонницы решает изменить время приема своих клиентов и встречаться с ними по ночам. Постепенно герой уходит в чужие проблемы, следя за человеческими судьбами, будто невидимый зритель, и в то же время учится справляться со своей болью...