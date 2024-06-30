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Постер сериала Ночная терапия
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Киноафиша Сериалы Ночная терапия

Ночная терапия (2024 - …)

Night Therapy 18+
Год выпуска 2024
Страна Израиль
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Yes
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Это история о поддержке и силе жизни. В центре событий оказывается психолог Луи Мансур. После суицида, который совершила его супруга, мужчине приходится своими силами справляться с потерей, одновременно заботясь о двоих детях. Чтобы преодолеть боль, он после затяжной бессонницы решает изменить время приема своих клиентов и встречаться с ними по ночам. Постепенно герой уходит в чужие проблемы, следя за человеческими судьбами, будто невидимый зритель, и в то же время учится справляться со своей болью...

Ночная терапия - трейлер первого сезона
Ночная терапия  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Юзеф Свейд
Шира Хаас
Шира Хаас
Люси Аюб
Фирас Нассар
Яаков Зада Даниель
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Ночная терапия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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