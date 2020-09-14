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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Мы те, кто мы есть
Мы те, кто мы есть (2020 - 2020) We Are Who We Are 18+
Год выпуска 2020
Страна Италия/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 56 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 7 часов 28 минут
О чем сериал

Необычный подросток Фрейзер Уилсон переезжает с родителями из центра мира, Нью-Йорка, в неторопливую Италию. Здесь одна из его мам возглавляет местную американскую военную базу. Ему предстоит оставить позади прошлое и постараться привыкнуть к иной жизни. Сделать это непросто, ведь окружающие дети военных считают его фриком и не готовы воспринимать всерьез. Одним из светлых пятен нового места оказывается подруга, Кейтлин Харпер, которая становится его родственной душой. Вместе они переоткрывают для себя мир.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алисе Брага
Алисе Брага Maggie Teixeira
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи Sarah Wilson
Скотт Мескади
Скотт Мескади Richard Poythress
Том Мерсье
Том Мерсье
Джек Дилан Грейзер
Джек Дилан Грейзер Fraser Wilson
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мы те, кто мы есть - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Мы те, кто мы есть
Кадры из сериала
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