Необычный подросток Фрейзер Уилсон переезжает с родителями из центра мира, Нью-Йорка, в неторопливую Италию. Здесь одна из его мам возглавляет местную американскую военную базу. Ему предстоит оставить позади прошлое и постараться привыкнуть к иной жизни. Сделать это непросто, ведь окружающие дети военных считают его фриком и не готовы воспринимать всерьез. Одним из светлых пятен нового места оказывается подруга, Кейтлин Харпер, которая становится его родственной душой. Вместе они переоткрывают для себя мир.