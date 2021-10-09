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Робин
Robin Robin
Робин, 2021
2021
Трейлер
7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
приключения
анимация
комедия
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о выходе в прокат
7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
30 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
24 ноября 2021
Премьера в мире
9 октября 2021
Возраст
0+
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Дэн Оджари
В ролях
Бронте Кармайкл
Амира Мэйси-Майкл
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о мультфильме
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