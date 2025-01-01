Отставной военный Йозеф Швейк промышляет торговлей крадеными собаками и страдает от ревматизма. От своей квартирной хозяйки он узнает о трагедии в Сараеве: там во время парада убит эрцгерцог Франц Фердинанд – наследник австро-венгерского престола. Новость обсуждают все жители города, в том числе посетители трактира «У чаши», куда отправляется Швейк. Там за кружкой пива он начинает доказывать случайному собеседнику, что догадывался об этом покушении заранее, ведь на военных парадах всегда что-то случается. Из-за этих и многих других смелых высказываний герой оказывается в тюремной камере. Его обвиняют в насмешках над трауром, организации мятежа и прочих преступлениях. Но Швейк не теряет оптимизма, охотно идет на допрос, где своей чрезмерной вежливостью и исполнительностью едва не доводит до истерики начальника полицейского управления. Последний, как и врачи, вынужен признать: похоже, перед ним явный идиот. В итоге Швейк может идти на все четыре стороны, однако его приключения только начинаются, ведь в стране объявлена мобилизация.