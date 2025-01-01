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Постер фильма Бравый солдат Швейк
Постер фильма Бравый солдат Швейк
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Бравый солдат Швейк

Бравый солдат Швейк

Dobry vojak Svejk 18+
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Причины посмотреть

О фильме

- по роману Я.Гашека.

Отставной военный Йозеф Швейк промышляет торговлей крадеными собаками и страдает от ревматизма. От своей квартирной хозяйки он узнает о трагедии в Сараеве: там во время парада убит эрцгерцог Франц Фердинанд – наследник австро-венгерского престола. Новость обсуждают все жители города, в том числе посетители трактира «У чаши», куда отправляется Швейк. Там за кружкой пива он начинает доказывать случайному собеседнику, что догадывался об этом покушении заранее, ведь на военных парадах всегда что-то случается. Из-за этих и многих других смелых высказываний герой оказывается в тюремной камере. Его обвиняют в насмешках над трауром, организации мятежа и прочих преступлениях. Но Швейк не теряет оптимизма, охотно идет на допрос, где своей чрезмерной вежливостью и исполнительностью едва не доводит до истерики начальника полицейского управления. Последний, как и врачи, вынужен признать: похоже, перед ним явный идиот. В итоге Швейк может идти на все четыре стороны, однако его приключения только начинаются, ведь в стране объявлена мобилизация.

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 23 августа 1957
Дата выхода
19 мая 1958 СССР
23 августа 1957 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov
Другие названия
Dobrý voják Svejk, Der brave Soldat Schwejk in Prag, Bravul soldat Svejk, Der brave Soldat Schwejk, Dobri vojak Švejk, Dobrý vojak Švejk, Dobry wojak Szwejk, O kalos stratiotis Svejk, Svejk, a derék katona, The Good Soldier Schweik, Бравый солдат Швейк, Добрият войник Швейк
Режиссер
Карел Стеклы
В ролях
Рудольф Грушинский
Ева Свободова
Святоплюк Бенес
Франтишек Филиповский
Бозена Хавликова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb
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