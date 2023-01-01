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Бабетта идет на войну Бабетта идет на войну
Киноафиша Фильмы Бабетта идет на войну
Babette s'en va-t-en guerre

Бабетта идет на войну, 1959

1959 / Франция
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
В 1940 году деревенская девица была использована англичанами для пленения немецкого генерала.
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 18 сентября 1959
Режиссер
Кристиан-Жак
В ролях
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Франсис Бланш
Ханнес Мессемер
Ив Венсан
Жак Шарье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бабетта идет на войну 2 постера
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