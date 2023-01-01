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Бабетта идет на войну
Babette s'en va-t-en guerre
Бабетта идет на войну, 1959
1959 / Франция
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Рейтинг IMDb: 6.1
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Жанр:
комедия
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О фильме
В 1940 году деревенская девица была использована англичанами для пленения немецкого генерала.
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6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
1959
Премьера в мире
18 сентября 1959
Режиссер
Кристиан-Жак
В ролях
Брижит Бардо
Франсис Бланш
Ханнес Мессемер
Ив Венсан
Жак Шарье
Все актеры и съемочная группа
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