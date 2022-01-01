Елена Прекрасная, 2016

Модели Елене Соколовой предлагают заграничный контракт ее мечты, но накануне подписания она узнает о своей беременности. Отца у ребенка не будет, и Соколовой приходится делать выбор: Париж, звездная жизнь и аборт или родной город и тихая жизнь матери-одиночки. И Елена выбирает второе. Спустя семь лет она работает в салоне красоты и воспитывает дочку Олю. Елена вышла замуж за Константина, который когда-то был ее поклонником, и он стал хорошим отцом для Оли. Но внезапно в размеренную жизнь девушки врывается богач Андрей, очарованный ее красотой. Между ними завязывается страстный роман. Елена уходит от мужа, и он, униженный и подавленный неблагодарностью, жестоко мстит и выплескивает ей в лицо кислоту… Как теперь сложится судьба Елены, бывшей королевы подиума?