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Елена Прекрасная Елена Прекрасная
Киноафиша Фильмы Елена Прекрасная

Елена Прекрасная, 2016

2016 / Россия
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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О фильме

Модели Елене Соколовой предлагают заграничный контракт ее мечты, но накануне подписания она узнает о своей беременности. Отца у ребенка не будет, и Соколовой приходится делать выбор: Париж, звездная жизнь и аборт или родной город и тихая жизнь матери-одиночки. И Елена выбирает второе. Спустя семь лет она работает в салоне красоты и воспитывает дочку Олю. Елена вышла замуж за Константина, который когда-то был ее поклонником, и он стал хорошим отцом для Оли. Но внезапно в размеренную жизнь девушки врывается богач Андрей, очарованный ее красотой. Между ними завязывается страстный роман. Елена уходит от мужа, и он, униженный и подавленный неблагодарностью, жестоко мстит и выплескивает ей в лицо кислоту… Как теперь сложится судьба Елены, бывшей королевы подиума?

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Павел Мальков
В ролях
Валентин Кузнецов
Наталья Высочанская
Наталья Высочанская
Алексей Федькин
Ольга Кожевникова
Ольга Кожевникова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Елена Прекрасная 1 постер
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