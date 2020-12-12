Сокровище пиратской бухты, 2020

«Хранители времени: Сокровища Пиратской бухты» — семейный фильм в жанре фэнтези, рассказывающий о приключениях пиратов, по собственной глупости переместившихся в далекое будущее.
18 век. Линч (Малкольм МакДауэлл) — кровожадный капитан пиратского корабля, за плечами которого десятки морских сражений. Бывалый разбойник охотится за сокровищами, не подозревая, что его команда рассчитывает заполучить богатства самостоятельно. Молодой помощник Джеффри Пистол (Эрик Бальфур) организует бунт, после чего попадает с двумя другими заговорщиками в сильный шторм.
Придя в сознание, пираты обнаруживают себя в современной Америке. Им предстоит адаптироваться к жизни в чужой эпохе, а также скрыться от Линча, идущего по их следу. Между тем карта сокровищ оказывается в руках обычного подростка Джоша (Кэйси Симпсон). В компании друзей мальчик отправляется в экспедицию, рассчитывая отыскать клад. Ребята сталкиваются с Пистолом и его бандой. Пираты считали, что дети не станут для них серьезной преградой. Но не стоит недооценивать Джоша, раз за разом оказывающегося на шаг впереди бандитов.
Приключения переворачиваются с ног на голову, когда о происходящем узнает Виктория (Дениз Ричардс), мать Джоша. Компания ставит на уши всю американскую глубинку, жители которой изначально отказывались верить в существование пиратов, путешествующих во времени. Однако мстительный Линч скоро наглядно продемонстрирует свою мощь. Чтобы одолеть морского волка, Пистол, Виктория и подростки вынуждены работать сообща.
Режиссером выступил Рик Спалла, прежде специализировавшийся на продюсировании малобюджетных кинокартин. Наиболее известной работой Спалла как сопродюсера является «Мой сын, мой сын, что ты наделал» немецкого классика Вернера Херцога.
Эрик Бальфур, сыгравший пирата Пистола, ранее исполнил главную роль в триллере «200 градусов по Фаренгейту», продюсером которого является Спалл.
Сценарий написали дебютанты Джеффри Батчер и Чип Фрайзер.
Роль подростка Джоша исполнил Кэйси Симпсон. Несмотря на юный возраст, прежде актер появлялся как минимум в пятнадцати фильмах и сериалах, включая «Грозную семейку» и «Голдбергов». Кроме того, Симпсон участвовал в озвучивании мультфильма «Гадкий я 2».
Дениз Ричардс и Патрик Малдун ранее снимались вместе в научно-фантастическом блокбастере «Звездный десант». Также голливудских легенд конца 90-х можно встретить в триллерах «Американский дьявол» и «Смертельное оправдание», рождественских комедиях «Мои приключения с Сантой» и «A Christmas Reunion», сериалах «Мелроуз Плэйс» и «Спасенные звонком».
Тайлер Кук и Мэдди МакКормик в разное время появлялись в американской версии комедии «Бесстыжие».
В роли мстительного пирата Линча предстал Малкольм МакДауэлл. Британский актер специализируется на злодейских образах свыше полувека. Слава пришла к МакДауэллу после скандального «Заводного апельсина», где он сыграл психически больного главаря подростковой банды Алекса.
Лью Темпл и Малкольм МакДауэлл вместе играли в фильмах ужасов «Зомбэкс», «31: Праздник смерти» и «Хэллоуин 2007».
Пытаясь найти сокровища, пираты случайно оказываются в современном мире. Здесь их конкурентами на пути к богатству становятся подростки, способные быстро добраться до золота с помощью новейших гаджетов.