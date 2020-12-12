Сокровище пиратской бухты, 2020

«Хранители времени: Сокровища Пиратской бухты» — семейный фильм в жанре фэнтези, рассказывающий о приключениях пиратов, по собственной глупости переместившихся в далекое будущее.

18 век. Линч (Малкольм МакДауэлл) — кровожадный капитан пиратского корабля, за плечами которого десятки морских сражений. Бывалый разбойник охотится за сокровищами, не подозревая, что его команда рассчитывает заполучить богатства самостоятельно. Молодой помощник Джеффри Пистол (Эрик Бальфур) организует бунт, после чего попадает с двумя другими заговорщиками в сильный шторм.

Придя в сознание, пираты обнаруживают себя в современной Америке. Им предстоит адаптироваться к жизни в чужой эпохе, а также скрыться от Линча, идущего по их следу. Между тем карта сокровищ оказывается в руках обычного подростка Джоша (Кэйси Симпсон). В компании друзей мальчик отправляется в экспедицию, рассчитывая отыскать клад. Ребята сталкиваются с Пистолом и его бандой. Пираты считали, что дети не станут для них серьезной преградой. Но не стоит недооценивать Джоша, раз за разом оказывающегося на шаг впереди бандитов.

Приключения переворачиваются с ног на голову, когда о происходящем узнает Виктория (Дениз Ричардс), мать Джоша. Компания ставит на уши всю американскую глубинку, жители которой изначально отказывались верить в существование пиратов, путешествующих во времени. Однако мстительный Линч скоро наглядно продемонстрирует свою мощь. Чтобы одолеть морского волка, Пистол, Виктория и подростки вынуждены работать сообща.