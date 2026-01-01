Добрый и веселый мультфильм для всей семьи, основанный на книге российской писательницы и художника Екатерины Матюшкиной «Веники еловые, или Приключения Вани в лаптях и сарафане». Темной ночью Баба-яга колдует в своей избушке на курьих ножках да приговаривает: «Кипи-кипи вода ледяная, варись-варись трава луговая…». Решила она наколдовать себе сегодня самое дорогое сокровище. Осталось подождать совсем чуть-чуть: как только наступит полночь, и в небе зажгутся три звезды – волшебство окутает лес! Но сокровище еще нужно отыскать, для этого Баба-яга вместе со своей метлой-помощницей отправляются в капустное поле. Там в одном из кочанов они находят… маленькую девочку, да какую хорошенькую! Будет теперь у старушки внучка-помощница Ваня, и заживут они все вместе по-новому и по-доброму! Все жители леса радуются появлению Вани, даже избушка на курьих ножках снесла яйцо. Это яйцо не простое, а волшебное – вырастить из него можно все, что хочешь!