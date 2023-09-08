Что смотреть на выходных: спин-офф «Ходячих мертвецов», кулинарная комедия и психологический сериал о злости внутри нас

8 сентября, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто любит хоррор-истории.

Новый сериал Apple TV основан на одноименной книге-бестселлере Виктора Лаваля, получившей сразу несколько престижных наград, в числе которых «Всемирная премия фэнтези» и премия «Локус». Проект рассказывает историю пары молодых родителей, Аполлона и Эммы. Появление ребенка становится испытанием не только для их отношений, но и для их психики. Аполлон устает из-за бессонных ночей, а Эмма начинает терять рассудок, повторяя, что новорожденный — вовсе не ребенок. Когда Эмма исчезает при необъяснимых и ужасающих обстоятельствах, Аполлон отправляется в полное странностей путешествие, чтобы изжить темные тревоги прошлого и отыскать свою жену.

Главные роли в шоу сыграли Лакит Стэнфилд, хорошо знакомый фанатам сериала «Атланта», и Кларк Бако, засветившаяся в «Станции одиннадцать». Шоураннером проекта выступает Келли Марсел, работавшая в команде сценаристов над «Круэллой» и «Веномом». Онлайн-платформа называет сериал «сказкой для взрослых» и «одиссеей по Нью-Йорку, о существовании которого вы даже не догадывались». Первую серию поставила Мелина Матсукас, известная как постановщица клипов поп-див Бейонсе и Рианны.

Подменыш

10 сентября, AMC+

Кому смотреть: поклонникам оригинального сериала.

Вероятно, самый любимый фанатами «Ходячих мертвецов» персонаж получил отдельный спин-офф. Сыгранный Норманом Ридусом главный истребитель зомби современного телевидения в своем сольнике попадает в Париж. Очнувшись без памяти, Дэрил Диксон решает найти дорогу домой. На своем пути он встречает монашеский орден, который вверяет ему мальчика Лорена, способного спасти человечество. В сериале обещают новый тип зомби — так называемых Обжигающих. Существа этой разновидности обладают способностью обжигать и воспламенять человека, к которому прикасаются. Помимо Ридуса, в сериале сыграла французская звезда Клеманс Поэзи («Довод»). Создателем шоу выступил Дэвид Забел, более всего известный как продюсер мелодрамы про докторов «Скорая помощь». На сериал про любимца публики, очевидно, возлагаются большие надежды, не зря он уже продлен на второй сезон. В первом сезоне всего планируются шесть эпизодов.

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон

8 сентября, в сети

Кому смотреть: тем, кто ценит в фильмах социальный комментарий.

Научно-фантастический ромком с кинофестиваля «Сандэнс» рассказывает о мире будущего, где власть над человечеством захватили доброжелательные инопланетяне. Двое подростков замечают, что новой расе очень нравится наблюдать романтические чувства между людьми. Для их народа это что-то настолько необычное, что они даже готовы платить за это. Так что тинейджеры решают сделать качественный контент по запросу аудитории и начинают стримить свои свидания, чтобы заработать денег. Однако их обман вскрывается.

Фильм по одноименной книге М. Т. Андерсона снял режиссер Кори Финли. Главные роли исполнили Асанте Блэк («Это мы») и Кайли Роджерс («Йеллоустоун»). Картина получила если и не восторженные, то довольно теплые отзывы в зарубежной прессе. Критики назвали ее амбициозной, увлекательной и непредсказуемой, хотя и отметили, что ей слегка недостает остроты.

Пейзаж с невидимой рукой

7 сентября, Okko

Кому смотреть: тем, кто никогда не был у психолога.

Российская сериальная премьера этой недели — проект Карена Оганесяна, режиссера «Игры на выживание». В центре сюжета — Оля, девушка 20 лет, которая в одежде предпочитает темные цвета, а в эмоциях — негатив. Все говорят, что она злая. Оля ходит к психологу, где рассказывает о своих раздражителях и даже мечтает, чтобы некоторые из них умерли. И неожиданно один за другим люди, которые ее бесят, действительно начинают умирать.

В сериале снялась Мария Мацель («ЮЗЗЗ»). Для нее это первая ведущая роль в телепроекте. Актриса играет кого-то вроде Уэнсдэй Аддамс, только юмора, в отличие от проекта Бертона, в этом шоу нет и следа. Создатели позиционируют сериал как серьезный психологический триллер о том, можно ли быть злым и как экологично выражать агрессию. Кроме Мацель, в проекте снялись Марьяна Спивак, Филипп Янковский, Виктория Толстоганова, Юрий Колокольников и другие. Всего в первом сезоне будет восемь серий.

Черное облако

5 сентября, в сети

Кому смотреть: тем, кто обожает фильмы о фильме.

Лот для настоящих синефилов — документалка про съемки культового художественного фильма с Дастином Хоффманом и Джоном Войтом «Полуночный ковбой». В 1969 году лента Джона Шлезингера получила сразу три «Оскара»: за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий. На излете 60-х фильм про двух друзей, мыкающихся по неблагополучному Нью-Йорку, стал своего рода порталом от старого мира к новому. Он имел огромный успех у публики: при бюджете в 3 миллиона он заработал в прокате 44 миллиона. Режиссер документального фильма Нэнси Буирски (в числе ее работ док о Сидни Люмете By Sidney Lumet) рассказывает о том, что значил фильм для поколения той эпохи, как в нем отразился дух времени и сколько удач, случайностей и обстоятельств сошлись на съемках картины, чтобы она получилась такой, какой ее запомнили.

Отчаянные души, Темный город и легенда о полуночном ковбое

7 сентября, Premier

Кому смотреть: тем, кто любит легкие комедии в летних локациях.

70-е годы. В Испании массовые протесты молодежи против режима Франко. Два брата, бастовавшие на улицах своего города, вынуждены бежать от полицейского преследования. Они укрываются в небольшом городке на берегу моря под названием Кадакес. Именно там в то время жил и работал великий Сальвадор Дали. Братья, повара по призванию, устраиваются в заведение к амбициозному ресторатору, который мечтает увидеть среди своих посетителей самого короля сюрреализма. Для этого ему и понадобятся двое новичков, умеющих отлично готовить.

Испанская комедия, наполненная солнцем и морем, гостила в российском прокате этим летом. За постановку отвечал режиссер Давид Пужоль, который и сам бесконечно увлечен Сальвадором Дали. Об этой колоссальной фигуре испанской культуры он снял целых два документальных фильма. Теперь он признается в любви мэтру в игровой картине. Ресторатора и немного альтер эго самого режиссера в фильме сыграл Хосе Гарсия.