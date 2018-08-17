Любовь со взломом, 2018

Гарри зарабатывает на жизнь тем, что обчищает богатые дома, и сбывает краденное. Во время совершения очередного ограбления он понимает, что хозяйка находится в ванной. Но выглядит она странно. Девушка легла в воду прямо в одежде, и ее совершенно не беспокоит то, что ее дом грабит незнакомец. Она наглоталась таблеток и собирается расстаться с жизнью. Гарри с трудом подавляет свой первый порыв сбежать, и остается. Он решает помочь девушке, потому что не понимает, чего ей не хватает для счастья.