Любовь со взломом, 2018

Гарри зарабатывает на жизнь тем, что обчищает богатые дома, и сбывает краденное. Во время совершения очередного ограбления он понимает, что хозяйка находится в ванной. Но выглядит она странно. Девушка легла в воду прямо в одежде, и ее совершенно не беспокоит то, что ее дом грабит незнакомец. Она наглоталась таблеток и собирается расстаться с жизнью. Гарри с трудом подавляет свой первый порыв сбежать, и остается. Он решает помочь девушке, потому что не понимает, чего ей не хватает для счастья.
Однажды вор Гарри забирается в очередной дом, чтобы совершить ограбление. Неожиданно он сталкивается в ванной с владелицей помещения, пытающейся покончить с собой. Сначала герой решает взять награбленное и скрыться. Правда, потом он возвращается, чтобы спасти девушке жизнь…