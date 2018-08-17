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Любовь со взломом Любовь со взломом
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Любовь со взломом, 2018

2018 / США
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Гарри зарабатывает на жизнь тем, что обчищает богатые дома, и сбывает краденное. Во время совершения очередного ограбления он понимает, что хозяйка находится в ванной. Но выглядит она странно. Девушка легла в воду прямо в одежде, и ее совершенно не беспокоит то, что ее дом грабит незнакомец. Она наглоталась таблеток и собирается расстаться с жизнью. Гарри с трудом подавляет свой первый порыв сбежать, и остается. Он решает помочь девушке, потому что не понимает, чего ей не хватает для счастья.

  • Это полнометражный режиссерский дебют для актера Питера Фачинелли. Он известен по роли Карлайла Каллена из вампирской саги «Сумерки».
  • Главная мужская роль досталась Майло Гибсону – сыну знаменитого актера Мэла Гибсона.
  • Исполнительница главной женской роли впервые сама написала сценарий к ленте, а также дебютировала в качестве продюсера.
  • Актриса Джордан Хинсон и Колин Фергюсон уже работали вместе. Они воплотили образ отца и дочери в сериале «Эврика».
  • В сцене, где Гарри собирается украсть рыбу, зрители могут заметить на доске фотографию Питера Фачинелли. Речь идет о его персонаже из франшизы «Сумерки».
  • Бюджет фильма составил 1 миллион долларов.
  • В оригинале название звучит как «Нарушение и выход».

Однажды вор Гарри забирается в очередной дом, чтобы совершить ограбление. Неожиданно он сталкивается в ванной с владелицей помещения, пытающейся покончить с собой. Сначала герой решает взять награбленное и скрыться. Правда, потом он возвращается, чтобы спасти девушке жизнь…

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 19 сентября 2019
Премьера в мире 17 августа 2018
Возраст 18+
Режиссер
Питер Фачинелли
Питер Фачинелли
В ролях
Жюстин Уачсбергер
Майло Гибсон
Майло Гибсон
Жоаким ди Алмейда
Жоаким ди Алмейда
Джеймс Кайсон Ли
Джеймс Кайсон Ли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь со взломом 2 постера
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Любовь со взломом

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