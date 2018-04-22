В прах, 2018

В прошлом писатель и поэт Геза Рёриг, исполнивший ранее свою первую в жизни главную роль в, возможно, самом громком венгерском фильме XXI века, «Сын Саула» («Оскар» за лучший иностранный фильм), изображает здесь хасида Шмуэля, живущего на севере штата Нью-Йорк, чья жена в одночасье умирает. Он, не в силах отпустить её и двинуться дальше, начинает исследовать вопросы разложения её тела в могиле, прибегнув к помощи профессора естествознания (Мэттью Бродерик, которого прославили роль в картине «Выходной день Ферриса Бьюллера» и озвучание «Короля Льва»). Шон Снайдер (для американца это первый полнометражный фильм) весьма издевательски изображает человека, измученного тоской от потери. Он снимает историю о неожиданной дружбе профессора и хасида, в которую почему-то оказываются замешаны живые и умерщвленные свиньи, с явной оглядкой на некоторые фильмы братьев Коэн (в частности, на «Серьёзного человека»), драма оборачивается чёрной-пречёрной и весьма циничной комедией о смерти и её восприятии еще живыми. На нью-йоркском фестивале Tribeca фильм получил приз зрительских симпатий.