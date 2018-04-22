В прах, 2018

Шмуэль – истинно верующий еврей, который недавно потерял любимую жену. После ее ужасной смерти от рака мужчину начали преследовать кошмары. Спустя несколько недель он будто наяву видит ее мертвое тело, которое страдает, как и при жизни. Главный герой пытается найти утешение в религии, но молитвы и советы раввина не помогают. Тогда безутешный вдовец обращается к науке. Он просит профессора биологии помочь ему и объяснить, что же происходит с телом после смерти с точки зрения физиологии.
В прошлом писатель и поэт Геза Рёриг, исполнивший ранее свою первую в жизни главную роль в, возможно, самом громком венгерском фильме XXI века, «Сын Саула» («Оскар» за лучший иностранный фильм), изображает здесь хасида Шмуэля, живущего на севере штата Нью-Йорк, чья жена в одночасье умирает. Он, не в силах отпустить её и двинуться дальше, начинает исследовать вопросы разложения её тела в могиле, прибегнув к помощи профессора естествознания (Мэттью Бродерик, которого прославили роль в картине «Выходной день Ферриса Бьюллера» и озвучание «Короля Льва»). Шон Снайдер (для американца это первый полнометражный фильм) весьма издевательски изображает человека, измученного тоской от потери. Он снимает историю о неожиданной дружбе профессора и хасида, в которую почему-то оказываются замешаны живые и умерщвленные свиньи, с явной оглядкой на некоторые фильмы братьев Коэн (в частности, на «Серьёзного человека»), драма оборачивается чёрной-пречёрной и весьма циничной комедией о смерти и её восприятии еще живыми. На нью-йоркском фестивале Tribeca фильм получил приз зрительских симпатий.