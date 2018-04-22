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To Dust

В прах, 2018

2018 / США
5.9 Оцените
11 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шмуэль – истинно верующий еврей, который недавно потерял любимую жену. После ее ужасной смерти от рака мужчину начали преследовать кошмары. Спустя несколько недель он будто наяву видит ее мертвое тело, которое страдает, как и при жизни. Главный герой пытается найти утешение в религии, но молитвы и советы раввина не помогают. Тогда безутешный вдовец обращается к науке. Он просит профессора биологии помочь ему и объяснить, что же происходит с телом после смерти с точки зрения физиологии.

  • Фильм снимали в Нью-Йорке. Для съемок эпизодов с общественным колледжем задействовали городской университет города в колледже Статен-Айленда.
  • Это первая полнометражная лента для режиссера Шона Снайдера, в котором он также выступил соавтором сценария. На его счету также работа над короткометражками.
  • Премьера картины состоялась на фестивале кино Tribeca в апреле 2018 года. Здесь же она получила приз зрительских симпатий. В дальнейшем последовали показы еще на двух фестивалях – еврейского кино в Сан-Франциско и Международном в Хэмптоне.
  • В начале картины содержатся цитаты из Священного Писания, а также из песен британской рок-группы.
  • В титрах говорится о том, что лента посвящена памяти члена семьи режиссера – Линды.

В прошлом писатель и поэт Геза Рёриг, исполнивший ранее свою первую в жизни главную роль в, возможно, самом громком венгерском фильме XXI века, «Сын Саула» («Оскар» за лучший иностранный фильм), изображает здесь хасида Шмуэля, живущего на севере штата Нью-Йорк, чья жена в одночасье умирает. Он, не в силах отпустить её и двинуться дальше, начинает исследовать вопросы разложения её тела в могиле, прибегнув к помощи профессора естествознания (Мэттью Бродерик, которого прославили роль в картине «Выходной день Ферриса Бьюллера» и озвучание «Короля Льва»). Шон Снайдер (для американца это первый полнометражный фильм) весьма издевательски изображает человека, измученного тоской от потери. Он снимает историю о неожиданной дружбе профессора и хасида, в которую почему-то оказываются замешаны живые и умерщвленные свиньи, с явной оглядкой на некоторые фильмы братьев Коэн (в частности, на «Серьёзного человека»), драма оборачивается чёрной-пречёрной и весьма циничной комедией о смерти и её восприятии еще живыми. На нью-йоркском фестивале Tribeca фильм получил приз зрительских симпатий.

5.9 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 22 апреля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Шон Снайдер
В ролях
Геза Рёриг
Геза Рёриг
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Сэмми Войт
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В прах
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саундтрек фильма В прах
Пес-самурай и город кошек
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2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
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