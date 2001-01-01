Эдвардианский Лондон, начало 1900-х. Художник Сванн, ранее неплохо зарабатывавший своими картинами в классическом стиле, в которых не было никаких недостатков, кроме недостатка одежды на персонажах, внезапно становится ненужным ведущим галереям: его искусство признано «старомодным». От полной депрессии его спасает экономка, купившая ему фотокамеру. Сванн начинает новую карьеру фотографа. Его новый, не слишком щепетильный помощник Марш подталкивает патрона снимать обнаженную натуру в классических многофигурных композициях, а сам за его спиной выбирает наиболее откровенные части фоторабот и продает снимки журналу «Мужские радости». Марш богатеет, а Сванн начинает приобретать сомнительную славу…