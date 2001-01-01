Меню
Постер фильма Мужские радости
Постер фильма Мужские радости
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Мужские радости

Gentlemen's Relish 18+
О фильме

Эдвардианский Лондон, начало 1900-х. Художник Сванн, ранее неплохо зарабатывавший своими картинами в классическом стиле, в которых не было никаких недостатков, кроме недостатка одежды на персонажах, внезапно становится ненужным ведущим галереям: его искусство признано «старомодным». От полной депрессии его спасает экономка, купившая ему фотокамеру. Сванн начинает новую карьеру фотографа. Его новый, не слишком щепетильный помощник Марш подталкивает патрона снимать обнаженную натуру в классических многофигурных композициях, а сам за его спиной выбирает наиболее откровенные части фоторабот и продает снимки журналу «Мужские радости». Марш богатеет, а Сванн начинает приобретать сомнительную славу…

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 1 января 2001
Производство British Broadcasting Corporation (BBC), Principal Pictures, Stock Productions
Другие названия
Gentlemen's Relish, Ce le place domnilor, Ett pikant ärende, Herrojen herkut, Os Deleites de um Cavalheiro, Мужские радости, Само за джентълмени
Режиссер
Дуглас Макиннон
В ролях
Билли Коннолли
Билли Коннолли
Сара Ланкашир
Сара Ланкашир
Дуглас Хеншэлл
Дуглас Хеншэлл
Ник Стрингер
Доминик Мафэм
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы о фотографах Фильмы о фотографах

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
