Молодой парнишка из Балтимора Пекер любит фотографировать. Да не просто любит, а жить без своего допотопного фотоаппарата не может. Он делает снимки постоянно и везде: на работе в кафе, в транспорте, на улице, дома, в магазине. Ему «виртуозно» помогает в этом друг-воришка, создавая необычные ситуации. Судьба свела Пекера с нью-йоркским агентом-галеристкой. От девушки поступило выгодное предложение по организации выставки фоторабот Пекера в Нью-Йорке. Собрался весь бомонд. Изысканно-капризная публика была в восторге от работ провинциального мальчишки. Ему тут же посыпались заказы на проведение выставок в престижных галереях, но Пекер решил, что теперь не он поедет в Нью-Йорк, а пусть к нему пожалуют снобы из столичного города…