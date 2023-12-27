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Постер фильма Фотограф
6.4
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6.4

Фотограф

, 1998
Pecker
США / комедия, драма / 18+
Постер фильма Фотограф
6.4

О фильме

Молодой парнишка из Балтимора Пекер любит фотографировать. Да не просто любит, а жить без своего допотопного фотоаппарата не может. Он делает снимки постоянно и везде: на работе в кафе, в транспорте, на улице, дома, в магазине. Ему «виртуозно» помогает в этом друг-воришка, создавая необычные ситуации. Судьба свела Пекера с нью-йоркским агентом-галеристкой. От девушки поступило выгодное предложение по организации выставки фоторабот Пекера в Нью-Йорке. Собрался весь бомонд. Изысканно-капризная публика была в восторге от работ провинциального мальчишки. Ему тут же посыпались заказы на проведение выставок в престижных галереях, но Пекер решил, что теперь не он поедет в Нью-Йорк, а пусть к нему пожалуют снобы из столичного города…

В ролях

Эдвард Ферлонг
Эдвард Ферлонг
Pecker
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Shelley
Бесс Армстронг
Dr. Klompus
Мэри Кэй Плэйс
Мэри Кэй Плэйс
Joyce
Марта Плимптон
Марта Плимптон
Tina
Брендан Секстон III
Брендан Секстон III
Matt
Минк Стоул
Precinct Captain
Лили Тейлор
Лили Тейлор
Rorey Wheeler
Джин Шертлер
Мэри Вивиан Пирс
Чаннинг Уилрой
Даг Робертс
Режиссер Джон Уотерс
Сценарист Джон Уотерс
Композитор Стюарт Коупленд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 1 сентября 1998
Дата выхода
15 июля 1999 Австралия
11 декабря 1998 Австрия
4 августа 1999 Бельгия
5 февраля 1999 Великобритания 15
10 июня 1999 Венгрия
10 декабря 1998 Германия
12 марта 1999 Греция
11 ноября 1999 Израиль
12 марта 1999 Испания
11 августа 2000 Италия
9 октября 1998 Канада
20 июля 2000 Нидерланды
22 января 1999 Норвегия
25 сентября 1998 США R
2 июня 1999 Франция
11 декабря 1998 Швейцария
30 октября 1999 Япония
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $2 281 761
Производство Polar Entertainment
Другие названия
Pecker, Ciocănitoarea, Der Pecker, Fotokłopoty, I Love Pecker, I loveペッカー, Kuki, Me to fako tou fotografou, O Preço da Fama, Pecker - Sucesso Por Engano, Pimp(l)ek, Με το φακό του φωτογράφου, Кълвача, Пекер, Фотограф, John Waters' Pecker

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 декабря 2023

Отзывы о фильме

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