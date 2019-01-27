6.8
Фотография

, 2019
Photograph
Индия, Германия, США / драма, мелодрама / 18+
О фильме

Рафи приехал в Мумбаи из деревни и зарабатывает на жизнь, фотографируя туристов на фоне местных достопримечательностей. Все деньги он отправляет своей бабушке Диди, которой в жизни нужно только одно: чтобы внук поскорее женился. Милони — выдающаяся студентка из среднестатистической семьи. Её будущее предопределено — она станет бухгалтером и выйдет замуж за обеспеченного парня, которого ей нашли родственники. Сделав фотографию Милони, Рафи пишет бабушке, что это его девушка. Но вот незадача, Диди собирается приехать в гости, и героям приходится изображать перед ней влюблённую парочку. 

Акаш Синха
Санья Малхотра
Навазуддин Сиддикуи
Дензиль Смит
Сачин Кхедекар
Бринда Триведи
Режиссер Ритеш Батра
Сценарист Ритеш Батра
Композитор Питер Рэйберн
Детали фильма

Страна Индия / Германия / США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 2 марта 2021
Премьера в мире 27 января 2019
Дата выхода
2 августа 2019 Великобритания
3 октября 2019 Венгрия
8 августа 2019 Германия
15 марта 2019 Индия
2 августа 2019 Ирландия
8 августа 2019 Португалия
22 января 2020 Франция
MPAA PG-13
Сборы в мире $996 171
Производство Poetic License Production, Film Science, Pola Pandora Filmproduktions
Другие названия
Photograph, Fotografia, A fénykép, Fotoğraf, Ha'Tzalam Mi'Mumbai, Le photograph, Le photographe, Photograph - Ein Foto verändert ihr Leben für immer, Photograph - Ein Photo verändert ihr Leben für immer, Retrato do Amor, Tu fotografía, Фотография, 相中情書

6.8 IMDb

Берлин-2019: Лучшие фильмы фестиваля
18 февраля 2019 19:04 Берлин-2019: Лучшие фильмы фестиваля Что бы там ни говорили критики, мы смогли найти свет в конце туннеля и получить удовольствие от Берлинале.
Берлин-2019: «Фотография» девять на двенадцать
13 февраля 2019 23:36 Берлин-2019: «Фотография» девять на двенадцать Как найти любовь, фотографируя туристов: на Берлинале показали романтическую драму с кинофестиваля «Сандэнс».

