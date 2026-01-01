Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Кемерово Кинотеатры Кузбасскино Расписание сеансов кинотеатра «Кузбасскино»

Расписание сеансов кинотеатра «Кузбасскино»

Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4 сб 7 вс 8 сб 14
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
09:20 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
20:00 от 380 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
11:30 от 400 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
15:50 от 450 ₽
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка семейный 2024, Германия
2D
10:25 от 150 ₽
Сеть
Сеть документальный 2026, Россия
2D
14:00 от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
13:40 от 450 ₽
Сюрприз для мамы
Сюрприз для мамы комедия, семейный 2025, Россия
2D
18:20 от 250 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
18:00 от 450 ₽
