Кузбасскино
Расписание сеансов кинотеатра «Кузбасскино»
Расписание сеансов кинотеатра «Кузбасскино»
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
09:20
от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
20:00
от 380 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
11:30
от 400 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
15:50
от 450 ₽
Побег из зоопарка
семейный
2024, Германия
2D
10:25
от 150 ₽
Сеть
документальный
2026, Россия
2D
14:00
от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
13:40
от 450 ₽
Сюрприз для мамы
комедия, семейный
2025, Россия
2D
18:20
от 250 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
18:00
от 450 ₽
