Скидки в кинотеатрах Кемерово

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Кемерово, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Детям до 3 лет бесплатно в кино! / РИО синема

В кинотеатре Рио Синема дети до 3-х лет посещают киносеансы БЕСПЛАТНО! Правила акции: акция распространяется на все фильмы детского репертуара до 18:00; акция действует при условии, что ребенок не занимает отдельное кресло в кинозале и находится на руках у взрослого родителя.

Детям
Детский билет со скидкой 50₽! / РИО синема

В кинотеатре "Рио Синема" в любой день недели до 18:00 для детей до 12 лет включительно на фильмы детского репертуара с возрастным ограничением 0+,6+,12+ действует скидка -50₽ от базовой стоимости сеанса. Правила акции: Со скидкой можно приобрести один билет на одного ребенка. Акции и скидки не суммируются. Покупка билета со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. Скидка может быть запрещена на любой фильм по требованию кинопрокатной компании.

Детям Школьникам
Скидки пенсионерам / РИО синема

В кинотеатре Рио Синема КАЖДЫЙ ВТОРНИК для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, ветеранов боевых действий, ветеранов ВОВ действует специальная цена на билеты – 200 руб.. Подробности уточняйте на кассе.

Пенсионерам Инвалидам
Группам от 20 человек - скидка! / РИО синема

В кинотеатре "Рио Синема" для групп от 20 человек - кино со скидкой 50₽ с каждого билета!. Собирай друзей, друзей друзей и приходи! Подробности по тел. +7 (3842) 900-708.

Коллективные заявки Для всех
Кинопонедельник / РИО синема

Каждый понедельник школьникам и студентам - кино всего за 200₽. Скидка предоставляется только при предъявлении действующего студенческого билета с фото, школьного пропуска или документа, подтверждающего возраст. Подробности уточняйте на кассе кинотеатра.

Студентам Школьникам
Групповые посещения / Космос

В кинотеатре "Космос" для групп от 20 человек - АКЦИЯ. Собирай коллег, друзей, родственников и приходи в кино со скидкой 50₽ с каждого билета! Предложение действует в будние дни на любой сеанс без ограничений по времени. Покупка билетов со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. Скидка не распространяется на специальные показы и киноконцерты. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями и не предоставляется на показы по фиксированным ценам. Скидка может быть запрещена на любой фильм по требованию кинопрокатной компании. Подробности по тел. +7 (3842) 36-22-71.

Коллективные заявки
Имениннику - кино в подарок! / Космос

Любите кино? У вас день рождения? Приходите в кинотеатр "Космос" и получите КИНО В ПОДАРОК! Просто покажите свой паспорт или свидетельство о рождении - и смотрите кино бесплатно! *Акция действует в любой день недели, на любой фильм и в любой кинозал, при условии, что на сеанс уже есть проданные билеты..

В день рождения
Комбо-пушка за 320 рублей! / Космос

Предъявите пушкинскую карту на кассе кинобара кинотеатра и получите скидку 30% на самый популярный комбо - солёный попкорн 3л и напиток 0,5л на выбор «Coca-Cola», «Coca-Cola Zero», «Fanta», «Sprite» или «Bon Aqua». Действие «Пушкинской карты» НЕ распространяется на продукцию кинобара. По одной "Пушкинской карте" можно приобрести за 1 раз только 1 место в кинозале.

Студентам Школьникам
Киносреда / Космос

Для всех зрителей фильмы каждую среду без ограничения по времени - по 200 ₽, а в VIP-зале 600 ₽ за двухместный диван (1 место на диване - 300 ₽)! Подробности уточняйте на кассе.

Для всех
Детям до 3 лет бесплатно в кино! / Юбилейный

Акция распространяется на все фильмы детского репертуара до 18:00. При условии, что ребёнок не занимает отдельное кресло в кинозале и находится на руках у взрослого родителя. Скидки и акции не суммируются.

Детям
Детям до 12 лет билет дешевле на 50 рублей! / Юбилейный

В любой день недели до 18:00 для детей до 12 лет включительно на фильмы детского репертуара с возрастным ограничением 0+,6+,12+ действует скидка -50 рублей от базовой стоимости сеанса. Со скидкой можно приобрести один билет на одного ребенка. Покупка билета со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. Скидка может быть запрещена на любой фильм по требованию кинопрокатной компании. Скидки и акции не суммируются.

Детям Школьникам
Скидка на групповые посещения / Юбилейный

В кинотеатре "Юбилейный" за коллективное посещение для групп от 20 человек предоставляется скидка 50₽ на каждый кинобилет. Предложение действует в будние дни на любой сеанс без ограничений по времени. Покупка билетов со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. Скидка не распространяется на специальные показы и киноконцерты. Скидка не суммируtтся с другими скидками и акциями и не предоставляется на показы по фиксированным ценам. Скидка может быть запрещена на любой фильм по требованию кинопрокатной компании. Подробности уточняйте у администратора кинотеатра по тел. +7 (3842) 903-000.

Коллективные заявки
Классные цены для школьных групп! / Юбилейный

Ваши дети чудесно проведут время в нашем кинотеатре! Комбинируйте наши предложения и смело отправляйте их к нам! Кино всего за 200 ₽ за билет. Кинобар (солёный попкорн 1,5л и вода) по 300 ₽ на чел. Город героев (безлимит) - 200 ₽ за билет. Подробности на кассе.

Школьникам Коллективные заявки
Кино в день рождения! / Юбилейный

"Юбилейный" дарит имениннику кино!* В день рождения кинотеатр дарит бесплатный билет на 1 персону в кино в любое время на любой фильм в день вашего праздника. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий вашу личность с указанием даты рождения. *Акция действует в любой день недели, на любой фильм и в любой кинозал, при условии, что на сеанс уже есть проданные билеты.

В день рождения
Киносреда / Юбилейный

Для всех зрителей фильмы каждую среду без ограничения по времени - по 200 ₽, а в VIP-зале 600 ₽ за двухместный диван (1 место на диване - 300 ₽)! Подробности уточняйте на кассе.

Для всех
Билеты по 200 рублей / Гринвич

Каждый понедельник и вторник билеты от 200 рублей!

Для всех
