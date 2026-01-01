Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Космос
ул. 50 лет Октября, 28
1.7 км
Планета Кино Променад 3
просп. Ленина, 59а, ТРК «Променад 3», 3 этаж
2.2 км
Кузбасскино
Советский просп., 4
3.1 км
Гринвич
Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
3.7 км
Юбилейный
просп. Ленина, 91
4 км
Арт-пространство «Наследие»
Октябрьский просп., 28, культурное пространство «Редакция», корп. B, вход под аркой
4.1 км
STARMAX Кемерово
пр. Московский, 19
6.3 км
Планета Кино Променад 2
просп. Химиков, 39, ТРК «Променад 2», 3 этаж
7.4 км
РИО синема
просп. Шахтеров, 89
8.3 км
Ясногорский ДК
Кемеровская обл., пос. Ясногорский, ул. Центральная, 11
11.1 км
3D кинотеатр
Кемеровская обл., пос. Новостройка, ул. Набережная, 3
13.6 км
Спутник + кино
мкрн Солнечный, 11А
27.3 км
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