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Киноафиша Кемерово Кинотеатры Кузбасскино

Кузбасскино

Кемерово
Адрес
г. Кемерово, Советский просп., 4
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Телефон

+7 (3842) 36-44-10 / касса

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Билеты от 150 ₽
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О кинотеатре

Кинотеатр «Кузбасскино» – это уникальная киноплощадка, которая находится в Советском переулке в Учреждении культуры.
Небольшой уютный кинозал отличается камерностью, одновременно здесь могут находиться 44 зрителя. Кинооборудование позволяет демонстрировать фильмы в различных форматах. В репертуаре - фестивальное кино, социальные кинофильмы, а также ретроспективные показы отечественных и мировых картин.

Кинотеатр «Кузбасскино» в Кемерово реализует специальные проекты, которые, в первую очередь, рассчитаны на маленьких зрителей и школьников. Дети могут посетить «музей кино», а также познакомиться с основными фактами из истории кинематографа, побывать в ретро-киноаппаратной и даже самостоятельно запустить фильм.
Кроме того, в этом кинотеатре проводятся тематические показы  экранизации лучших литературных произведений отечественных и зарубежных писателей. 

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Расписание сеансов в кинотеатре Кузбасскино
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
12:00 от 350 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 1 сеанс
10:30 от 400 ₽ ...
Зомбилэнд-Сага. Фильм
Зомбилэнд-Сага. Фильм
Сегодня 1 сеанс
13:00 от 250 ₽ ...
Каруза
Каруза
Сегодня 1 сеанс
12:00 от 250 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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Фильмы в кинотеатре Кузбасскино

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 пт 19 сб 20 пт 26 вт 30
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
12:00 от 350 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:30 от 400 ₽
Зомбилэнд-Сага. Фильм
Зомбилэнд-Сага. Фильм анимация, комедия, фэнтези 2025, Япония
2D
13:00 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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