Кинотеатр «Кузбасскино» – это уникальная киноплощадка, которая находится в Советском переулке в Учреждении культуры.

Небольшой уютный кинозал отличается камерностью, одновременно здесь могут находиться 44 зрителя. Кинооборудование позволяет демонстрировать фильмы в различных форматах. В репертуаре - фестивальное кино, социальные кинофильмы, а также ретроспективные показы отечественных и мировых картин.

Кинотеатр «Кузбасскино» в Кемерово реализует специальные проекты, которые, в первую очередь, рассчитаны на маленьких зрителей и школьников. Дети могут посетить «музей кино», а также познакомиться с основными фактами из истории кинематографа, побывать в ретро-киноаппаратной и даже самостоятельно запустить фильм.

Кроме того, в этом кинотеатре проводятся тематические показы экранизации лучших литературных произведений отечественных и зарубежных писателей.