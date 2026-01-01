Пластиковые контейнеры свое отжили — хозяйки нашли замену получше: не мутнеет и запах не впитывает

Чем дешевая посуда из «Светофора» отличается от такой же в других магазинах: теперь смотрю на нее совсем иначе

Скупаю в Fix Price дешёвые дождевики за 139 рублей, режу на куски: нашла 7 применений для дома и дачи

Гайдай хотел экранизировать другую пьесу Булгакова — но получился «Иван Васильевич»: предпочел смех слезам

Marvel планировали столкнуть Человека-Паука с нацистами: вот только такой сюжет на экране мы уже не увидим

8-й сезон «Невского» ещё не вышел, а уже выглядит главным хитом НТВ: может обойти даже «Первый отдел»

Осень за окном — самое время проверить, помните ли вы «Сумерки» так хорошо, как думаете (тест)

5-й сезон «Ведьмака» перенесли неслучайно — у Netflix большие планы на начало 2027 года

Пока ждал новинки осени с Панфиловым, впервые включил «Пса», и очень зря: «Это один большой треш» – жалею, что потратил время

Новый триллер от Netflix «зацепил» уже 33 400 000 зрителей — атмосфера почти как у Дэвида Линча, а от финала «мороз по коже»