Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Натиск»
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Киноафиша Кемерово
Подборки фильмов в прокате
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого сентября
12 фильмов
Ужасы перед сном
2 фильма
Российское кино
12 фильмов
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Остросюжетное кино!
17 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
15 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
8 фильмов
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
14 фильмов
Основано на реальных событиях
4 фильма
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
10 фильмов
Наше кино!
20 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
625
Сумерки. Сага. Затмение
5 ноября 2026
615
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
333
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
10 декабря 2026
205
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
11 февраля 2027
172
Голодные игры: Рассвет Жатвы
19 ноября 2026
Лучшие фильмы в прокате
8.8
Человек-паук: Новый день
8.8
Убить Билла: Кровавое дело целиком
8.8
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
8.7
BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG
8.7
Одиссея
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
8.9
Темный рыцарь: Возрождение легенды
8.9
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Пластиковые контейнеры свое отжили — хозяйки нашли замену получше: не мутнеет и запах не впитывает
Чем дешевая посуда из «Светофора» отличается от такой же в других магазинах: теперь смотрю на нее совсем иначе
Скупаю в Fix Price дешёвые дождевики за 139 рублей, режу на куски: нашла 7 применений для дома и дачи
Гайдай хотел экранизировать другую пьесу Булгакова — но получился «Иван Васильевич»: предпочел смех слезам
Marvel планировали столкнуть Человека-Паука с нацистами: вот только такой сюжет на экране мы уже не увидим
8-й сезон «Невского» ещё не вышел, а уже выглядит главным хитом НТВ: может обойти даже «Первый отдел»
Осень за окном — самое время проверить, помните ли вы «Сумерки» так хорошо, как думаете (тест)
5-й сезон «Ведьмака» перенесли неслучайно — у Netflix большие планы на начало 2027 года
Пока ждал новинки осени с Панфиловым, впервые включил «Пса», и очень зря: «Это один большой треш» – жалею, что потратил время
Новый триллер от Netflix «зацепил» уже 33 400 000 зрителей — атмосфера почти как у Дэвида Линча, а от финала «мороз по коже»
Netflix возрождает вселенную «Линкольна для адвоката» — не за горами новый сериал, но Макконахи тут ни при чем
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