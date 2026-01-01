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Фильмы в прокате в Кемерово

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Майкл
Майкл Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический 2026, США
8.0
Билеты
Закулисье реальности
Закулисье реальности Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика 2026, США
7.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды Российский мультфильм для всей семьи о Кощее, который сражается за свое семейное счастье
анимация 2026, Россия
7.0
Билеты
Грязные деньги
Грязные деньги Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер 2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной Новые приключения Маши, которая вновь противостоит Няне и спасает самый важный вечер года
комедия 2026, Россия
4.0
Билеты
Космическая Машка
Космическая Машка 11-летняя дочь космонавта вливается в среду сверстников
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
Пропасть
Пропасть Головокружительный российский триллер о любовном треугольнике
триллер 2026, Россия
5.0
Билеты
Шевели перьями
Шевели перьями В мире, где птицы разучились летать, орленок Игги стремится воплотить свою главную мечту
приключения, анимация, семейный 2025, Польша
7.0
Билеты
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма 2026, США
7.0
Билеты
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу Полнометражные приключения Дина Джарина и его милейшего подопечного
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
7.0
Билеты
Обсессия
Обсессия Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви
ужасы 2025, США
7.0
Билеты
Момо
Момо Маленькая сиротка с волшебными способностями противостоит похитителям времени
семейный, фэнтези 2025, Германия
6.0
Билеты
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения Новый мультфильм о бартьях-медвежонках Бриаре и Брамбле
анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
6.0
Билеты
Богатыри
Богатыри Школьник и два бравых витязя из Древней Руси противостоят коварной колдунье
семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
6.0
Билеты
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! Датский фэнтезийный мультфильм об озорных троллях, которые попадают в мир людей
анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
7.0
Билеты
Мечтать не вредно
Мечтать не вредно Два одержимых баскетболом неудачника решают стать спортивными агентами
комедия, спорт, биография, мелодрама 2026, Франция / Канада
7.0
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Питер FM
Питер FM Потерянный телефон сводит радиоведущую и архитектора. Культовый российский ромком 2000-х
комедия, мелодрама 2006, Россия
7.0
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Зомбилэнд-Сага. Фильм
Зомбилэнд-Сага. Фильм Зомби-айдолы противостоять пришельцам. Полнометражное продолжение аниме-сериала "Зомбиленд-Сага"
анимация, комедия, фэнтези 2025, Япония
7.0
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Онегин
Онегин Экранизация знаменитой поэмы Пушкина с Виктором Добронравовым в главной роли
мелодрама 2024, Россия
7.0
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Шрэк
Шрэк
анимация, семейный, комедия 2001, США
8.0
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Каруза
Каруза Собака и мальчик совершают вдохновляющий подвиг во время блокады Ленинграда
драма 2025, Россия
7.0
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