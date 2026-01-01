Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Кузбасскино (Кемерово) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

2 км
Космос ул. 50 лет Октября, 28
5
2.9 км
Планета Кино Променад 3 просп. Ленина, 59а, ТРК «Променад 3», 3 этаж
5
4.5 км
Юбилейный просп. Ленина, 91
5
5.3 км
Гринвич Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
5
5.8 км
РИО синема просп. Шахтеров, 89
5
6 км
STARMAX Кемерово пр. Московский, 19
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
