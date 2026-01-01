Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Кузбасскино
Кинотеатры рядом
2
км
Космос
ул. 50 лет Октября, 28
5
2.9
км
Планета Кино Променад 3
просп. Ленина, 59а, ТРК «Променад 3», 3 этаж
5
4.5
км
Юбилейный
просп. Ленина, 91
5
5.3
км
Гринвич
Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
5
5.8
км
РИО синема
просп. Шахтеров, 89
5
6
км
STARMAX Кемерово
пр. Московский, 19
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
