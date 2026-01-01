Рейтинг кинотеатров Кемерово

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
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1
Юбилейный
просп. Ленина, 91
2
Космос
ул. 50 лет Октября, 28
1 отзыв
3
STARMAX Кемерово
пр. Московский, 19
4 отзыва
4
Планета Кино Променад 3
просп. Ленина, 59а, ТРК «Променад 3», 3 этаж
4 отзыва
5
Планета Кино Променад 2
просп. Химиков, 39, ТРК «Променад 2», 3 этаж
1 отзыв
6
МУ КЦ "Грамотеинский"
пгт Грамотеино, ул. 7 ноября,16
7
Гринвич
Молодежный просп., 2, ТРК «Гринвич», 4 этаж
8
Кузбасскино
Советский просп., 4
9
Кинозал ДК им. Ленина
ул. 7 Ноября, 4
10
Арт-пространство «Наследие»
Октябрьский просп., 28, культурное пространство «Редакция», корп. B, вход под аркой
11
Ясногорский ДК
Кемеровская обл., пос. Ясногорский, ул. Центральная, 11
12
Победа
пр. Кирова, 34
1 отзыв
13
КИНОгалактика
ул. Телефонная, 13
1 отзыв
14
РИО синема
просп. Шахтеров, 89
3 отзыва
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку
О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
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