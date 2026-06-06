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Расписание сеансов кинотеатра «Галактика»

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 вт 16 вс 21 вт 23 вт 30
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги драма, исторический, военный 2026, Россия
2D
12:05 от 420 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
15:50 от 450 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
13:45 от 450 ₽ 20:05 от 450 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
14:20 от 450 ₽ 16:35 от 450 ₽ 19:15 от 450 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
20:25 от 450 ₽ 22:40 от 430 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
11:40 от 380 ₽ 13:50 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 18:10 от 450 ₽ 20:20 от 450 ₽ 22:30 от 430 ₽
Коммерсант
Коммерсант драма, экранизация 2026, Россия
2D
22:10 от 430 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
12:40 от 420 ₽ 14:50 от 450 ₽ 18:25 от 450 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
11:40 от 380 ₽ 13:15 от 450 ₽ 16:50 от 450 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал анимация 2026, Россия
2D
12:05 от 420 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
12:00 от 420 ₽ 14:30 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 19:30 от 450 ₽ 22:00 от 430 ₽
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
2D
14:00 от 450 ₽ 16:40 от 450 ₽ 19:10 от 450 ₽ 21:40 от 450 ₽
Мечтать не вредно
Мечтать не вредно комедия, спорт, биография, мелодрама 2026, Франция / Канада
2D
17:40 от 450 ₽
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
14:40 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
15:15 от 450 ₽ 17:25 от 450 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
19:55 от 450 ₽ 22:05 от 430 ₽
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
11:30 от 380 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
15:45 от 450 ₽ 20:40 от 450 ₽ 22:25 от 430 ₽
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком боевик, криминал, триллер 2006, США
2D
19:35 от 600 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
12:15 от 420 ₽ 13:30 от 450 ₽ 17:30 от 450 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
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