Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Галактика
Расписание сеансов кинотеатра «Галактика»
Расписание сеансов кинотеатра «Галактика»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Ангелы Ладоги
драма, исторический, военный
2026, Россия
2D
12:05
от 420 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
15:50
от 450 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
13:45
от 450 ₽
20:05
от 450 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
14:20
от 450 ₽
16:35
от 450 ₽
19:15
от 450 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
20:25
от 450 ₽
22:40
от 430 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
11:40
от 380 ₽
13:50
от 450 ₽
16:00
от 450 ₽
18:10
от 450 ₽
20:20
от 450 ₽
22:30
от 430 ₽
Коммерсант
драма, экранизация
2026, Россия
2D
22:10
от 430 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
12:40
от 420 ₽
14:50
от 450 ₽
18:25
от 450 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
11:40
от 380 ₽
13:15
от 450 ₽
16:50
от 450 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
2D
12:05
от 420 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
12:00
от 420 ₽
14:30
от 450 ₽
17:00
от 450 ₽
19:30
от 450 ₽
22:00
от 430 ₽
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
2D
14:00
от 450 ₽
16:40
от 450 ₽
19:10
от 450 ₽
21:40
от 450 ₽
Мечтать не вредно
комедия, спорт, биография, мелодрама
2026, Франция / Канада
2D
17:40
от 450 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
14:40
от 450 ₽
18:00
от 450 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
15:15
от 450 ₽
17:25
от 450 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
19:55
от 450 ₽
22:05
от 430 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
11:30
от 380 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
15:45
от 450 ₽
20:40
от 450 ₽
22:25
от 430 ₽
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
2D
19:35
от 600 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
12:15
от 420 ₽
13:30
от 450 ₽
17:30
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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