Кейт Линдси и Лизетт Оропеса — Черная и Белая королевы в жерновах власти. «Королевская битва» двух лучших мировых певиц: сопрано Лизетт Оропеса и меццо Кейт Линдси в партиях двух противоборствующих кузин — Марии Стюарт и Елизаветы I — в изысканной постановке с Зальцбургского фестиваля-2025. Спектакль Ульриха Раше отбрасывает всю историческую пышность английского двора, чтобы сосредоточиться на первобытном конфликте двух женщин посредством поразительно минималистичной, но глубоко символичной сценографии. На пустой черной сцене доминируют два массивных вращающихся круга — «колеса фортуны»: сама судьба буквально держит персонажей в вечном движении и одновременно — в обоюдной изоляции. И неотступной мрачной тенью за каждой из королев шелестит кордебалет Зальцбургской экспериментальной академии танца. Линдси и Оропеса — две артистки мирового класса на пике своих возможностей — создают искрометную театральную энергию, которая превращает и без того мощную драму Доницетти в нечто поистине трансцендентное. «Мария Стюарт» — трагическая история противостояния двух королев, Марии Стюарт, королевы Шотландии, и ее кузины и политической противницы, английской королевы Елизаветы I. Борьба за власть и влияние, личные амбиции и переплетение чувств приводят к трагической развязке. И у Марии, и у Елизаветы были основания претендовать на английский трон, но, как известно из истории, в соперничестве победила вторая — и действие оперы Доницетти, основанной на пьесе Шиллера, происходит в самом конце их противостояния, накануне казни Марии. Опера рисует яркие психологические портреты обеих и сосредоточена вокруг эффектной (пусть и вымышленной) встречи королев. Оропеса и Линдси — идеальные соперницы. Маяком обреченного благородства сияет Мария в своем белоснежном платье на фоне строгой монохромной палитры постановки, под стать образу — вокальное сияние удивительного сопрано. Богатое меццо-сопрано Елизаветы, облаченной в черное, с удивительной психологической глубиной передает расчетливый политический ум королевы и ее глубоко личные страдания. Королевам нужны придворные — и в этом спектакле их немало, и с таким же международным размахом: в партии графа Лестера — тенор из Узбекистана Бехзод Давронов с приятным юношеским голосом; американский баритон Томас Леман мощно и глубоко исполнил роль Сесила; российский бас Алексей Кулагин великолепно сыграл Тальбота. Вторая из «королевской» трилогии Доницетти (которая также включает «Анну Болейн» и «Роберта Девере»), «Мария Стюарт» имеет красочную историю, отмеченную скандалом, цензурой, переделками и периодом забвения, пока эта опера не воскресла вновь с исполнением Джоан Сазерленд в 1971 году. Нынешняя постановка Ульриха Раше, с Антонелло Манакорда во главе венских филармоников и первоклассным составом, прекрасно отдает должное этому шедевру бельканто.