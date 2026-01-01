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Скоро в прокате «Закулисье реальности» 1
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Фильмы в прокате в Барнауле

Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Майкл
Майкл Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический 2026, США
8.0
Закулисье реальности
Закулисье реальности Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика 2026, США
8.0
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия 2026, Россия
0.0
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды Российский мультфильм для всей семьи о Кощее, который сражается за свое семейное счастье
анимация 2026, Россия
6.0
Грязные деньги
Грязные деньги Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер 2025, Великобритания / США
7.0
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной Новые приключения Маши, которая вновь противостоит Няне и спасает самый важный вечер года
комедия 2026, Россия
4.0
Космическая Машка
Космическая Машка 11-летняя дочь космонавта вливается в среду сверстников
комедия 2026, Россия
0.0
Пропасть
Пропасть Головокружительный российский триллер о любовном треугольнике
триллер 2026, Россия
5.0
Шевели перьями
Шевели перьями В мире, где птицы разучились летать, орленок Игги стремится воплотить свою главную мечту
приключения, анимация, семейный 2025, Польша
7.0
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма 2026, США
7.0
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу Полнометражные приключения Дина Джарина и его милейшего подопечного
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
7.0
Момо
Момо Маленькая сиротка с волшебными способностями противостоит похитителям времени
семейный, фэнтези 2025, Германия
6.0
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения Новый мультфильм о бартьях-медвежонках Бриаре и Брамбле
анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
6.0
Обсессия
Обсессия Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви
ужасы 2025, США
7.0
Богатыри
Богатыри Школьник и два бравых витязя из Древней Руси противостоят коварной колдунье
семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
6.0
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал Леопард и тигренок отправляются к Байкалу на поиски пропавшей нерпы
анимация 2026, Россия
7.0
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! Датский фэнтезийный мультфильм об озорных троллях, которые попадают в мир людей
анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
7.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком Единая версия знаменитой дилогии Квентина Тарантино с дополнительными анимационными сценами
боевик, криминал, триллер 2006, США
8.0
Коммерсант
Коммерсант Преуспевающий московский банкир оказывается за решеткой. Пронзительная драма с Александром Петровым
драма, экранизация 2026, Россия
7.0
День рождения
День рождения Магнат Уиллем Дефо устраивает вечеринку на собственном острове. Напряженная драма о власти, любви и свободе
драма 2025, Греция / Нидерланды / Испания
5.0
Мечтать не вредно
Мечтать не вредно Два одержимых баскетболом неудачника решают стать спортивными агентами
комедия, спорт, биография, мелодрама 2026, Франция / Канада
7.0
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги Спортсмены-буеристы спасают сирот во время Великой Отечественной войны
драма, исторический, военный 2026, Россия
6.0
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