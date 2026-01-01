Оповещения от Киноафиши
Рейтинг кинотеатров Барнаула
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
1
Огни
ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
8 отзывов
2
Галактика
просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
10 отзывов
3
Арена
Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
3 отзыва
4
Мир
пл. Победы, 1
1 отзыв
5
Pioneer Cinema
просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
11 отзывов
6
Европа
Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
11 отзывов
7
FORMULA
ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
3 отзыва
8
FORMULA Новоалтайск
ул. Октябрьская, 36
