Киноафиша Барнаула Кинотеатры Галактика Отзывы о кинотеатре Галактика

Vladimir Minakov 17 декабря 2017, 08:40
он лайн продажа не работает
17 декабря 2017, 08:40 Ответить
Киноафиша.инфо 18 декабря 2017, 11:54
в ответ на сообщение Vladimir Minakov от 17 декабря 2017, 08:40
Владимир, добрый день! В настоящий момент для этого кинотеатра покупка билетов онлайн невозможна.
Спасибо за ваш комментарий.
18 декабря 2017, 11:54 Ответить
Марина Анцупова 3 марта 2018, 11:30
Добрый день, почему онлайн продажа не работает
3 марта 2018, 11:30 Ответить
Марина Анцупова 3 марта 2018, 11:32
и почему на сайте нет контактных телефонов
3 марта 2018, 11:32 Ответить
Киноафиша.инфо 6 марта 2018, 20:27
в ответ на сообщение Марина Анцупова от 3 марта 2018, 11:32
Марина, добрый день! Руководство кинотеатра попросило убрать номер телефона, видимо, обслуживание посетителей по телефону временно не производится. Покупка билетов онлайн в данный кинотеатр в настоящее время невозможна.
С наступающим вас праздником!
6 марта 2018, 20:27 Ответить
Мария Высоцкая 29 октября 2022, 15:35
Оценка
Добрый вечер! 27.10 мы с сестрой решили посетить кинотеатр в Гелакси, всё началось с того что при покупке билета у кассира не оказалось сдачи, за меня расчиталась сестра картой, далее я пошла купить попкорн, так же подала купюру 1000 рублей, у кассира не оказалось сдачи, сказали что не могут продать мне из-за этого товар, я уточнила что вы мне действительно отказываете в продаже товара, кассир Анна подтвердила что отказывает! Я попросила книгу жалоб, присоединилась сотрудник Марина, начала психовать негативно со мной разговаривать, но книгу дала, при разговоре со мной использовала матерные слова, пока я писала в книге жалоб она стояла на кассе где были другие клиенты, в том числе моя сестра, ваш сотрудник Марина при клиентах стояла обсуждала меня и так же употребляла нецензурную лексику, прошу разобраться в данной ситуации, было очень неприятно после посещения вашего кинотеатра, в книге жалоб я оставила свой номер телефона
29 октября 2022, 15:35 Ответить
Мария Высоцкая 29 октября 2022, 16:26
Оценка
Поправка, события происходили 29.10,в жалобной книги тоже ошиблась написала 27 число
29 октября 2022, 16:26 Ответить
User 4 января 2024, 11:18
Оценка
Намного лкчше чем в киномире , мне нрпвится советкю
4 января 2024, 11:18 Ответить
Игорь Христенко 14 декабря 2024, 10:49
Здравствуйте! Я оплатил билеты, чек в на почте не отразился. Оплата через Сбербанк прошла
14 декабря 2024, 10:49 Ответить
Арина Тихонова 17 августа 2025, 08:35
Оценка
Ужасные сотрудники пришла на фильм встретили хамским поведением с недовольным лицом не было сдачи с 1000 рублей
17 августа 2025, 08:35 Ответить
