ТРЦ «Galaxy» («Галактика») - это крупнейший торгово-развлекательный центр Барнаула, который удобно расположен на одной из главных транспортных магистралей в центральной части города.

На территории торгово-развлекательного центра «Galaxy» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (ZARA, Alpalazone, Absolute NY, Armani Exchange, Bazioni, Bolero, Bershka, Blesk, Burvin, BAON, Best podium, Befree, Baby Soft, «Гольфстрим», G-energy, Gattoi, Gipfel, GroStyle, «Ганс», «ДжинсА», «Диксис», DANACO, ECCO, Goergo, GLORIA JEANS, Debora, Zenden, Zolla, Intimissimi, I shop, «Империя сумок», Indigo, «Идея сна», KOTON, Cosmo, «Консиб», Lorena, Lady Secret, «Ларец Эксклюзив», Liloti,Leran, Lazurit, Laconi, Calvin Klein,Claus Schulz, Colin's, Comma,Calzedonia, Mango, Mixit, «Монро», Milavitsa, Morris Shop, Nomination, New Yorker, O'Hara, O'STIN, O'shade, OYSHO, Orby, «Пеплос», PULL&BEAR, «Приоритет джинс», «Престиж», Rieker, Ralf-Ringer, Respect, Stefano, «Снежная королева», Stradivarius, s.Oliver, Sweet Room, SAKWA, Siberina, «ТВОЁ», Tamm antimebel, Triumph, Tom Farr, Tweed, Ukutta, FUN DAY, Beauty bar «Феерия», Factoria Jeans, Family-look, Freddo, H&M, Humidor, Henpecked, HENDERSON, Chester и др.)



К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Nike, New Balance, Puma и др.), магазин техники «Ноу–Хау», магазин сувениров и подарков «Красный Куб», маркеты детских товаров (Mama city, Adidas Kids и др.), магазины товаров для дома («Уютерра» и др.), книжный магазин, магазины парфюмерии и косметики (Yves Rocher, «Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Алтайские сувениры», «Золотофф», «Золотой Век», «585/Золотой», «Золотой Телец», «Малавит», Pandora, Sunlight, «Ювелирная лавка» и др.), магазины часов (X-time, Time Zone и др.), театрально-концертная касса, центр фотоуслуг, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Евросеть», «Мегафон», «МТС», Связной, «Теле2 Россия» и др.), зоомагазин, платежные терминалы, детская парикмахерская, банкоматы («Сбербанк» и др.), мастерская по ремонту обуви, мастерская по изготовлению ключей, мастерская-ателье по ремонту одежды, аптека, студия дизайна бровей, туристическое агентство, цветочный салон, студия маникюра Beauty Nails, туристическое агентство «ВЕЛЛ», табачная лавка «Дымок Уголек», «Мастер-минутка», салон оптики «Счастливый взгляд», книжный салон «Читай-город» и магазины Alexandra, askona, «Альф», Be platinum, VS Mafia, «Вестфалика», WantTasty, Golden Bant, Goodzone, donna laura, «Матрёшка», «Мадагаскар», «Миракль», Sunline, «Синар», «Силуэт», Sanger, «Светлана», «Сковородовна», Tribuna, «Телефоника», «Экослип», «Эдем», «Эвалар», Yamaguchi, «Орматек», «5 специй», «Парикмастерский Магазин», «Рыба.РИС», «Церковная лавка».

Кроме того, в ТРЦ «Galaxy» функционируют продовольственный гипермаркет «Ашан», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео», DNS и др.), гипермаркет спортивных товаров «Спортмастер ГИПЕР», универмаг одежды FAMILY OUTLET, мебельные бутики «Фабрика дверей», «Home Мебель», автогородок ARENA CITY, боулинг-центр «Боулинг Галактика», 8-ми зальный кинотеатр сети «Киномир» на 1200 человек, аттракцион «Детские машинки», 5D Кинотеатр, игровая площадка «Карамелька» и крытый ледовый каток.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (Burger King, BARBARISTA Coffee, KFC, Kennedy's Coffee, «Макдоналдс», Суши Маkе, Subway, New York Pizza, Tasha Beauty & Cafe, Chicago Pizza, Romero Steak и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Galaxy» работают наземная автомобильная парковка на 1000 машиномест, подземный двухуровневый паркинг на 1700 машиномест и автомойка ZavGar.

Адрес:

г. Барнаул, пр. Строителей, 117

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Galaxy» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРЦ «Галактика»

на автобусах № 110, 19, 20, 23, 37

на маршрутных такси № 27, 78

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Galaxy»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Ашан»: 07.30 – 22.00;

Кинотеатр «Киномир»: 10.00 – 02.00.