Скидки в кинотеатрах Барнаула

Для студентов, школьников и пенсионеров действуют специальные цены с понедельника по среду в залы Classic: на фильмы в формате 2D с 10:00 до 16:00 - 100 руб; на фильмы в формате 3D с 10:00 до 16:00 - 150 руб.
Детям до 3-х лет посещение кинотеатра - бесплатно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Детям до 3-х лет посещение кинотеатра - бесплатно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Детям до 3-х лет посещение кинотеатра - бесплатно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
С понедельника по среду сеансы для всех студентов - со скидкой. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.